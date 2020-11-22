Son dakika... Eylem hazırlığındaki teröristlerin planı ortaya çıktı! Paslandık...

Önce Türkiye'yi kana bulamak isteyen iş birlikçileri yakayı ele verdi. Polisin sıkı takibinin ardından şok bir baskınla elebaşları kıskıvrak yakalandı. DEAŞ'ın sözde Türkiye emiri Mahmut Özden'in yakalanmasına giden süreç, İstanbul'da polisin kanlı eylem hazırlığındaki bir örgüt üyesinin yakalanmasıyla başladı.

Ayasofya'ya saldırı hazırlığındaki Hüseyin Sağır adlı teröristin sorgusunda talimatları Özden'den aldığı ortaya çıktı. Adana'da olduğu tespit edilen Özden için harekete geçildi.

Şafak operasyonuyla örgütün sözde Türkiye emiri kıskıvrak yakalandı. Polisin yaklaşık 4 yıldır ulaşmaya çalıştığı dizüstü bilgisayar da ele geçirildi.

Telefon kullanmayan Özden'in ele geçirilen bilgisayarı örgütün şifrelerini bir bir ortaya döktü. Talimatlarını hiyerarşik düzenle veren Özden, örgüt üyeleri ile haberleşmek için söz konusu dizüstü bilgisayarı kullanıyordu.

EYLEM HAZIRLIĞINDAKİ TERÖRİSTLERİN PLANI ORTAYA ÇIKTI

Polis, hain eylem hazırlığındaki örgüt üyeleri ile Mahmut Özden arasındaki mesajlara ulaştı.

DEAŞ'lı teröristlerin konuşmalarında, "Bize 10 fedai lazım. Bunların 4'ü Adana'da merkezi yerlerde kendini patlatsın. Oluşan kaos ortamında diğer 6 kişi turistleri kaçırsın. Turistlerle ilgili görüntü çekip sosyal medyada yayınlayalım. Bu yayın sonrası Türkiye zor duruma düştüğünde, Türkiye'de tutuklu bulunan tüm DEAŞ üyelerinin serbest bırakılmalarını talep edelim" sözleri yer aldı.

Sahte avukat kimliği ile Adana Adliyesine girip hakim ya da savcıları rehin almayı planlayan teröristlerin milletvekillerini de hedef aldığı belirlendi.

İşte DEAŞ'lı teröristlerin konuşmaları:

"Gece bekçilerine saldırı düzenleyelim veya milletvekili, il müdürleri gibi devlet memurlarına sansasyonel eylem yapalım. Biz eylemsizlikten paslandık. Bize silah ve bomba verin, bu eylemleri gerçekleştirelim."

Mahmut Özden, yazışmalarda, teröristlere aceleci davranmamalarını telkin ediyor.

"Acele etmeyin. İslam devletini kendi evinizde, mahallenizde de yaşatabilirsiniz. Kendi bölgenizde kantonlar kurun ve İslam devleti hükümlerini yaşatın."





80'DEN FAZLA ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Irak ve Suriye'den gelen talimatlar, Türkiye'de eylem yapılacak bölgeler ile silahların kime verileceğine dair bilgilere ulaşıldı. Mahmut Özden, sorgusunun ardından tutuklandı. Özden ile bağlantılı olanların yakalanması için birçok ilde şafak operasyonları düzenlendi.

Kayseri'de yakalanan örgütün sözde Rakka emiri H.E'nin, Özden'in yakalanması sonrası örgütü canlı tutmak için faaliyet yürüttüğü belirlendi.

FETÖ benzeri bir yapılanma ile faaliyet gösteren örgüt, düzenlenen operasyonlarla darbe üstüne darbe yedi. Aralarında Özden ile mobil uygulama üzerinden yazışanların da bulunduğu 80'den fazla şüpheli gözaltına alındı.

TRT HABER