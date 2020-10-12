12.10.2020 - 16:40 | | AA
Son dakika... Eyüpsultan TEM Otoyolunda kaza! 2'si polis 5 yaralı
İstanbul Eyüpsultan TEM Otoyolu Kemerburgaz sapağında iki otomobilin çarpıştığı kazada, 2'si polis 5 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye sevk edilirken, TEM Ankara istikametinde trafik yoğunluğu yaşandı.
Kaza 14.30 sıralarında TEM Otoyolu Eyüpsultan mevkii Ankara istikametinde meydana geldi. İddialara göre içinde iki polis memurunun bulunduğu 34 YR 2107 plakalı araç sürücüsü ile 34 CZN 369 plakalı araç sürücüsü henüz bilinmeyen nedenden dolayı Kemerburgaz yol ayrımında kaza yaptı. Kazada 2'si polis 5 kişi yaralındı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ambulansa koyarak çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle Kemerburgaz istikameti tek şeritten verilirken, TEM Otoyolu Ankara istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Araçların çekici yardımıyla yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.
Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu ( 12 Ekim 2020 )Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 115 bin 605 Kovid-19 testi yapıldı, 1614 kişiye hastalık tanısı konuldu. Son 24 saatte 58 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, ağır hasta sayısı 1417 oldu. Son 24 saatte 1301 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 295 bin 658'e yükseldi. Bakan Koca, "Yoğun bakım doluluk oranlarımızda bu hafta düşüş var. Hastalarda zatürre oranı da geçen haftaya göre düştü." dedi.