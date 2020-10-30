MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Son dakika... Fahrettin Altun'dan İzmir depremi açıklaması!
ABONE OL
30.10.2020 - 15:51 | | DHA

Son dakika... Fahrettin Altun'dan İzmir depremi açıklaması!

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İzmir'deki depreme ilişkin, "Hasar tespit çalışmaları ve yıkılan binaların enkaz kaldırma işlemleri hızla başlamıştır" dedi.

Son dakika... Fahrettin Altun'dan İzmir depremi açıklaması!
Son dakika... İzmir'de deprem! İşte ilk görüntüler
Son dakika... İzmir'de deprem! İşte ilk görüntüler
Son dakika... İzmir'de deprem! İşte ilk görüntüler
Haberin Tüm Fotoğrafları

İletişim Başkanı Altun, İzmir'deki 6.6 büyüklüğündeki depreme ilişkin Twitter hesabından açıklamada bulundu. Altun, "İzmir’de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Hasar tespit çalışmaları ve yıkılan binaların enkaz kaldırma işlemleri hızla başlamıştır. Devletimiz tüm kurum ve kuruluşlarıyla aziz milletimizin yanındadır" dedi.

Bayraklı'da enkazdan kurtarılma anıMerkez üssü Ege Denizi'nin Seferihisar açıkları olan 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İzmir'in Bornova ilçesinde yıkılan bir binadan yaralılar çıkartıldı. İzmir'in Bayraklı ilçesi 1593 Sokak'ta deprem nedeniyle yıkılan binanın enkazından 3 kişi yaralı kurtarıldı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

2020 ABD Seçimleri

Gün Kaldı



İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika I Kandilli Rasathanesi'nden İzmir depremi açıklaması

Son dakika I Kandilli Rasathanesi'nden İzmir depremi açıklaması

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Son gün 31 Aralık...

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Son gün 31 Aralık...

Ve açıldı! Mecidiyeköy'den Mahmutbey’e...

Ve açıldı! Mecidiyeköy'den Mahmutbey’e...

Son dakika... MSB deprem sonrası harekete geçti!

Son dakika... MSB deprem sonrası harekete geçti!

Sıradaki Haber