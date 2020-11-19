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19.11.2020 - 09:19 |

Son dakika... FETÖ okullarına para gönderen 28 kişi yakalandı

Gelen son dakika haberine göre; İstanbul merkezli 2 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda, örgüte para toplayan ve yurt dışında bulunan FETÖ okullarına 51 milyon 900 lira para gönderen 28 şüpheli yakalandı.

Son dakika... FETÖ okullarına para gönderen 28 kişi yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce FETÖ/PDY hakkında bir soruşturma yürütüldü.

Soruşturma kapsamında kapatılan bir vakıf adına tüzel ve gerçek kişilerden toplam 51 milyon 900 bin lira yardım toplandığı belirlendi. Toplanan yardımların bir kısmının KHK ile kapatılan kurum ve kuruluşlara aktarıldığı ve söz konusu vakfa ait yurtlarda öğrencilerin, çalışanların katılımıyla FETÖ adına toplantıların yapıldığı tespit edildi.

Soruşturma kapsamında 27 şirketin söz konusu vakfa yardım eden tüzel kişiler arasında yer aldığı belirlendi.

38 şüphelinin yakalanması için yapılan operasyonlarda, 28 kişi gözaltına alındı.

Kaynak: TRT Haber

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