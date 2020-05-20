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20.05.2020 - 18:02 | | DHA

Son dakika... FETÖ propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı

Zonguldak’ta, sosyal medya hesabından FETÖ propagandası yaparak ‘devlet büyüklerine hakaret ettiği’ iddiasıyla gözaltına alınan R.Ç., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Son dakika... FETÖ propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı

İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Devrek ilçesine bağlı Mahmutoğlu Köyü'nde yaşayan R.Ç.'nin sosyal medya hesabından FETÖ propagandası yaptığı iddiasıyla takibe aldı. Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan iznin ardından R.Ç., evinde gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan R.Ç., FETÖ propagandası yaparak devlet büyüklerine hakaret ettiği iddiasıyla adliyeye sevk edildi. R.Ç., savcılıktaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

 

 

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