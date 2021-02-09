Son dakika! FETÖ'nün işkence ve mobbing ekibine 15 ilde operasyon...

Ferit ZENGİN/İSTANBUL

İstanbul merkez olmak üzere 15 ilde düzenlenen operasyonlarda Hava Harp Okulu'nda okuyan 300'ün üzerinde öğrenciye 15 Temmuz Darbe girişimi öncesinde kendi askeri personel ve öğrencileri tarafından mobbing ve işkence uygulayarak okulu bıraktıran FETÖ Silahlı Terör Örgütü'nün Hava Harp Akademisi içerisindeki 56 aktif ve ihraç üyelerine yönelik düzenlenen operasyonda albaydan yarbaya, yüzbaşıdan teğmene kadar haklarında gözaltı ve yakalama kararı verilen 56 ihraç ve aktif FETÖ memnunundan 28'i yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın kesilmesinde, FETÖ silahlı terör örgütünün Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde yürüttüğü faaliyetlerin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalarda;

MOBBİNG VE İŞKENCE

Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na Subay sınıfı personel yetiştiren Hava Harp Okulu bünyesinde eğitim gören ve FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü ile iltisakı ve irtibatı olmayan askeri okul öğrencilerine, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü güdümünde hareket eden askeri personel ve askeri öğrenciler tarafından sistematik olarak mobbing uygulanarak, astlarına işkence yapılması hususunda emir vererek ve işkence yaptırarak, işkence yapılmasına göz yummak suretiyle suçun örgütlü ve planlı bir şekilde işlenmesine göz yumup örgütle ilgisi olmayan askeri okul öğrencilerinin Hava Harp Okulu’nu dilekçe verdirmek suretiyle bırakmalarının sağlandığı tespit edildi.

15 Temmuz hain darbe girişimi öncesi gerçekleşen ve işkence ile mobbinge maruz kalan eski askeri öğrencilerin şikayetiyle başlatılan çalışmalarda, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü’nün Hava Harp Okulu'nu ele geçirerek kendi mensuplarının mezun olmalarını sağlamak ve böylece örgütün devlet kademelerine sızmasını hızlandırıp nihai amacı olan Türkiye Cumhuriyeti Devletini ele geçirmek için bu yöntemlerin kullanıldığı tespit edildi.

56 KİŞİYE GÖZALTI KARARI

Savcılık ve İstanbul TEM polisince yapılan çalışmalarda tespit edilen mobbing ve işkence yöntemleriyle kendilerinden olmayan öğrencilere okulu kaldırdıkları belirlenen 10 İhraç Albay, 5 İhraç Yarbay, 13 İhraç Binbaşı, 5 İhraç Yüzbaşı, biri aktif olmak üzere 23 Üsteğmen'in arasında bulunduğu 56 şahsa savcılıkça gözaltı ve yakalama kararı çıkarıldı.

İstanbul merkezli olmak üzere 15 ilde dün gece yarısı itibariyle başlatılan operasyonlarda “Müteaddit Kez Astlarına İşkence Yapılması Hususunda Emir Vermek ve Müteaddit Kez İşkence Yaptırmak, Müteaddit Kez İşkence Yapılmasına Göz Yummak Suretiyle Suçun Örgütlü ve Planlı Bir Şekilde İşlenmesine Göz Yummak” suçları şüphesiyle aranan 56 işinden 28'i yakalanıp gözaltına alındı. Diğer 28 şahsın yakalanması içinde operasyonların devam ettiği öğrenilirken, soruşturmanın başlatıldığını duyunca savcılığa gidip şikayette bulunan eski askeri öğrencilerin sayısının arttığı ve ilk tespitlere göre mağdur eski öğrenci sayısının 300'ün üzerinde olduğu öğrenildi.