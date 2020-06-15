Son dakika: FETÃ–nÃ¼n sÃ¶zde Mersin imamÄ± ve il ablasÄ± yakalandÄ±

Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re,Â FETÃ–/PDY'nin yeniden yapÄ±lanma Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na karÅŸÄ± Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlatÄ±ldÄ±.

SÃ¶zde Mersin il imamÄ± olduÄŸu tespit edilen ve ElazÄ±ÄŸ'da 3 adresi bulunan C.S'ninÂ yakalanmasÄ± yÃ¶nelik operasyon dÃ¼zenlendi.

ÅžÃ¼pheli C.S,Â Mersin Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± koordinesinde, Ä°l Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ KOM Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼Â ve ElazÄ±ÄŸ Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekipleri tarafÄ±ndan ElazÄ±ÄŸ'da gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.Â

ÅžÃ¼phelinin evinde,Â FETÃ– elebaÅŸÄ± Fethullah GÃ¼len imzalÄ± saat,Â Ã¶rgÃ¼t mensuplarÄ±na verilen "kÄ±tmir" yazÄ±lÄ± kolye, 51 yasaklÄ± yayÄ±n kitap, dijital materyaller ve bir kÄ±sÄ±m notlarÄ±n yazÄ±ldÄ±ÄŸÄ± not defterleri ele geÃ§irildi.Â

Mersin il finansÃ§Ä±sÄ± olduÄŸu tespit edilen ve gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan bir ÅŸÃ¼phelininÂ beyanÄ±yla da sÃ¶zde il ablasÄ± Y.B'ye yÃ¶nelik araÅŸtÄ±rma yapÄ±ldÄ±.

Sanal olarak talimatlar vererek il ablalÄ±ÄŸÄ± gÃ¶revi yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼ tespit edilen "Azra" ve "Esma" kod adlÄ± Y.B. de TekirdaÄŸ'da gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

ÅžÃ¼phelinin evinde dijital materyaller ele geÃ§irildi.

DENÄ°ZLÄ°'DEKÄ° FETÃ– OPERASYONUNDA 7 TUTUKLAMA

Denizli'de, FETÃ–/PDY'ye yÃ¶nelik dÃ¼zenlenen operasyonda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 19 kiÅŸiden 7'si, mahkemece tutuklandÄ±.

Ä°l Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ TerÃ¶rle MÃ¼cadele Åžubesi ile KaÃ§akÃ§Ä±lÄ±k ve Organize SuÃ§larla MÃ¼cadele Åžubesi ekipleri, Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± koordinesindeki soruÅŸturma kapsamÄ±nda, 'FETÃ–/PDY'ye Ã¼ye olmak' suÃ§undan aranan kiÅŸilere yÃ¶nelik operasyon dÃ¼zenledi. 1'i meslekten ihraÃ§ edilen polis olmak Ã¼zere Ã§oÄŸu Ã¶rgÃ¼tÃ¼n okullarÄ±nda ya da dershanelerinde Ã¶ÄŸretmenlik yapan toplam 19 kiÅŸi, gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Adliyeye sevk edilen ÅŸÃ¼phelilerden 7'si, Ã§Ä±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ± mahkemece tutuklanÄ±rken, 12'si ise adli kontrol ÅŸartÄ±yla serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±.