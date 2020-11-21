Son dakika... FETÖ'nün üniversite yapılanmasına operasyon! Gözaltılar var

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün güncel üniversite öğrencisi yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 39 şahıs gözaltına alındı.

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğünce 13 Kasım tarihinde yapılan operasyonlarda gözaltına alınan 29 şahıstan 5’i etkin pişmanlık hükümlerinden faydalandı.

Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan şahısların ifadelerinde adı geçen 17 şahsa yönelik 20 Kasım’da İstanbul merkezli 9 ilde ve 21 Kasım’da yine İstanbul merkezli 10 ilde yapılan eş zamanlı operasyonlarda 10 şahıs yakalanırken, 1 şahıs korona virüs olması nedeniyle gözaltına alınamadı.

Soruşturma kapsamında 6 firari şahsın yakalanmasına yönelik çalışmalar sürerken, 11 şahıs ile ilgili tahkikat başlatıldı.