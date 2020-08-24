Son dakika... Fatih Portakal, Fox TV'den ayrıldı mı? Kanaldan açıklama geldi...

FOX TV'de ana haber sunuculuğu yapan Fatih Portakal, uzun süredir çıktığı tatilden dönmemişti. Portakal'ın uzun tatili görevi bırakacağı söylentilerini de beraberinde getirmişti. Konuyla ilgili açıklama yapan FOX TV ayrılığı doğruladı.

PORTAKAL'DAN AÇIKLAMA

Kanalın ardından Fatih Portakal da sosyal medya hesabından yeni bir açıklama yaptı. Portakal, " 10 yıldır gurur duyarak çalışıp, birlikte keyifle yol aldığım foxhaber’den kendi tercihimle ayrılmaya karar verdim. Sadece,“Ne yapmak istiyorum?”sorusunun cevabını aradım. İçsel devrime ihtiyacım vardı. Kariyer, tanınmışlık, kazanç vazgeçilebilecek şeylerdi. Başta sağlık, dinginlik, huzur ve aile ise insanın yaşam nedeni. Kararı bu kadar net verdim. Bu yıl ve belki sonrasında toprağın sakin ritminde yaşayıp ruhumu ve bedenimi dengeleyeceğim. Tabiatla olabildiğince bütünleşip kıymetini bilerek yaşam süreceğim. Kalın sağlıkla." ifadelerini kullandı.