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24.08.2020 - 12:41 |

Son dakika... Fatih Portakal, Fox TV'den ayrıldı mı? Kanaldan açıklama geldi!

Gelen son dakika haberine göre; FOX TV'den Fatih Portakal'ın kanaldaki görevinden ayrıldığını doğrulayan bir açıklama yapıldı. Açıklamada "Fatih Portakal, görevini bırakma kararı aldığını emekli olma isteğini kanalımıza iletmiştir. Aldığı karara saygı duyuyoruz. Yeni yaşamında başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.

Son dakika... Fatih Portakal, Fox TV'den ayrıldı mı? Kanaldan açıklama geldi!

FOX TV'de ana haber sunuculuğu yapan Fatih Portakal, uzun süredir çıktığı tatilden dönmemişti. Portakal'ın uzun tatili görevi bırakacağı söylentilerini de beraberinde getirmişti. Konuyla ilgili açıklama yapan FOX TV ayrılığı doğruladı.

PORTAKAL'DAN AÇIKLAMA 

Kanalın ardından Fatih Portakal da sosyal medya hesabından yeni bir açıklama yaptı. Portakal, " 10 yıldır gurur duyarak çalışıp, birlikte keyifle yol aldığım foxhaber’den kendi tercihimle ayrılmaya karar verdim. Sadece,“Ne yapmak istiyorum?”sorusunun cevabını aradım. İçsel devrime ihtiyacım vardı. Kariyer, tanınmışlık, kazanç vazgeçilebilecek şeylerdi. Başta sağlık, dinginlik, huzur ve aile ise insanın yaşam nedeni. Kararı bu kadar net verdim. Bu yıl ve belki sonrasında toprağın sakin ritminde yaşayıp ruhumu ve bedenimi dengeleyeceğim. Tabiatla olabildiğince bütünleşip kıymetini bilerek yaşam süreceğim. Kalın sağlıkla." ifadelerini kullandı.  

 

Şehit babasının ardından asker selamı!Giresun’a 1 aylık yağışın bir buçuk katı 1 günde düştü. Nehre dönen Dereli ilçesinde araçlar, sel sularına kapılarak sürüklendi. Felakette yaşamını yitirenlerin sayısı, 8'e yükselirken, şehit olan uzman jandarma 7'nci kademeli çavuş Erdem Çıtır (44) için Giresun Jandarma Bölge Komutanlığı'nda tören düzenlendi. Soylu yaptığı açıklamada, "Esnafları, evleri tek tek ziyaret ediyoruz. Bütün bakanlarımız buranın çabuk toparlanması için çalışıyor. Herkes gayret gösteriyor. Ne kadar hasar var, tespitler yapılıyor. Aradığımız vatandaşımızın sayısı 9'a düştü." dedi.
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