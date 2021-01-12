Son dakika! Freni boşalan kamyon otomobile çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Kaza, öğle saatlerinde Ankara-Samsun karayolu Scania Kavşağı'nda meydana geldi. Murat Erbattal (42) yönetimindeki 19 UL 058 plakalı kamyon, freninin boşalması sonucu kontrolden çıkıp Mehmet Tılcı yönetimindeki 06 RG 814 plakalı otomobille çarpıştıktan sonra bir iş yerinin bahçesine devrildi.

Kamyonun camından fırlayan sürücü Erbattal, yaşamını yitirdi. Yaralanan otomobil sürücüsü ile yanında bulunan Ruhiye Danlı ise Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.