12.01.2021 - 15:03 | | DHA
Son dakika! Freni boşalan kamyon otomobile çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
Gelen bir son dakika haberine göre; Çorum'da freni boşalan kamyonun otomobile çarptığı kazada, 1 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde Ankara-Samsun karayolu Scania Kavşağı'nda meydana geldi. Murat Erbattal (42) yönetimindeki 19 UL 058 plakalı kamyon, freninin boşalması sonucu kontrolden çıkıp Mehmet Tılcı yönetimindeki 06 RG 814 plakalı otomobille çarpıştıktan sonra bir iş yerinin bahçesine devrildi.
Kamyonun camından fırlayan sürücü Erbattal, yaşamını yitirdi. Yaralanan otomobil sürücüsü ile yanında bulunan Ruhiye Danlı ise Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
Düden suyu köpürdü, pis koku tepkiye neden olduAntalya’da Düden Şelalesi'nin döküldüğü yerin 100 metre aşağısındaki kaynak çıkış noktasında oluşan köpüğün neden olduğu kötü koku, bölgede yaşayanların tepkisine neden oldu. Bölgede yaşayan ördek ve kazların sahipleri ise hayvanlarını suya girip zehirlenmemesi için ayaklarından bağladı.