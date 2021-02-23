Son dakika: Gara'da yakalanan teröristler katliamı itiraf etti!

Türk Silahlı Kuvvetlerinin terör örgütü PKK'nın Irak’ın kuzeyindeki barınma alanları, mevzi, sığınak ve mühimmat depoları ile teröristlerin saldırı hazırlığında olduklarının belirlenmesi ve elde edilen istihbaratın teyidi için düzenlediği Pençe Kartal-2 Harekatı'nda, sağ ele geçirilen iki teröristin görüntülü ifadeleri Milli Savunma Bakanlığınca paylaşıldı.

Harekat sırasında kaçarken yakalanan "Merkaz Botan" kod adlı PKK'lı terörist Doğan Geçgel, bölücü terör örgütüne Mart 2014'te katıldığını söyledi.

Gara'da Siyane bölgesindeki mağarada alıkonulan vatandaşların yanında olduğu bilgisini veren Doğan Geçgel, ifadesinde şunları aktardı:

"Sekiz kişiydik, tünel uzun olduğu için ve zikzaklı olduğu için görünmüyordu diğer kapı. Dışarısı görünmüyordu daha doğrusu. Yani orada saat yediye kadar bekledik ve kamelyaya geçmek için, geçtik, yerde esirleri ölü bir vaziyette kafalarına sıkılmış halde gördük. Ben de dayanamayarak dışarı çıkmadan önce 'teslim ol' çağrılarını duyuyordum askerlerin. Teslim olmak için yani askerlere, 'Ben dışarı çıktım, ben teslim oluyorum.' diye askerlere gittim. Askerler de beni yanlarına aldılar. Gara saha komutanlığı Cuma Biliki olan şahıs arkadaş Sorej kod isimli sorumluya demişti ki, 'Buraya operasyon olursa, bir şey olursa esirlerin hiçbiri sağ gitmemeli, ailelerine teslim olmamalı.' diye talimat verdiğini duymuştum. Yani, 'Onları öldürün' diye duymuştum, Sorej söylemişti. Bunu kendim duymuştum yani kulaklarımla. Sonra teslim oldum askerlere."

"Operasyon başlarsa rehineleri infaz edin, öldürün" talimatı vermişti

Kaçarken yakalanan teröristlerden "Şervan Korkmaz" kod aldı Osman Acer ise 2012'de terör örgütü PKK'ya katıldığını belirtti.

İfadesinde 2020 yılında "Gara'daki cezaevinde" görevlendirildiğini aktaran PKK'lı terörist, "Eğer operasyon başlarsa bir şey olursa destek kuvvet gelemezse rehineleri infaz edin, öldürün. Alınan rehine Türk rehineleri polis, subay, askerleri öldürme talimatını vermişti. Böyle demişti ve 10 Şubat 2021'de Roj Başa doğru operasyon başladı. Sonra dönüp yanına birkaç kişiyi aldı, tutuklu olan esirlerin yanına gitti. Türk subayların polis olsun asker olsun onların yanına gitti, hepsini imha etti. Çatışma devam etti, birkaç gün böyle sürdü ve sonra Merkaz Botan teslim oldu, ondan sonra ben teslim oldum." dedi.