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05.10.2020 - 13:40 | | DHA

Son dakika: Sosyal medyada gündem olmuştu! GATA Başhekim Yardımcısı Ali Edizer görevden alındı

Gelen son dakika haberine göre; GATA Başhekim Yardımcısı Ali Edizer'in görevden alındığı öğrenildi. Edizer, sosyal medyada yaptığı paylaşımlar dolayısıyla tepki çekmişti.

Son dakika: Sosyal medyada gündem olmuştu! GATA Başhekim Yardımcısı Ali Edizer görevden alındı

Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu, sosyal medyada erkeklere 'ikinci eşi alın' çağrısıyla tepki çeken Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Ali Edizer hakkında inceleme başlattı. Bakanlıktan edinilen bilgiye göre, paylaşımlarıyla tepki çeken Edizer, sözleşmesi feshedilerek görevden alındı.

 

Konyaaltı Sahili Rus turistlere kaldıTatilciler denize girip, güneşlenerek vakit geçirdi. Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü verilerine göre Antalya'da hava sıcaklığı 34 derece, deniz suyu sıcaklığı 28 derece, nem oranı ise yüzde 22 ölçüldü.
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