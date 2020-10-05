05.10.2020 - 13:40 | | DHA
Son dakika: Sosyal medyada gündem olmuştu! GATA Başhekim Yardımcısı Ali Edizer görevden alındı
Gelen son dakika haberine göre; GATA Başhekim Yardımcısı Ali Edizer'in görevden alındığı öğrenildi. Edizer, sosyal medyada yaptığı paylaşımlar dolayısıyla tepki çekmişti.
Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu, sosyal medyada erkeklere 'ikinci eşi alın' çağrısıyla tepki çeken Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Ali Edizer hakkında inceleme başlattı. Bakanlıktan edinilen bilgiye göre, paylaşımlarıyla tepki çeken Edizer, sözleşmesi feshedilerek görevden alındı.