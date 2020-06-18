MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Son dakika: Gaziantep'te fabrikada yangın çıktı
ABONE OL
18.06.2020 - 10:07 | | AA

Son dakika: Gaziantep'te fabrikada yangın çıktı

Son dakika haberi... Gaziantep'te 3. Organize Sanayi Bölgesinde bulunan bir elyaf fabrikasının geri dönüşüm bölümünde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi, yangına müdahale ediyor.

Son dakika: Gaziantep'te fabrikada yangın çıktı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Cafer Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yangın ihbarının hemen ardından ekiplerin olay yerine sevk edildiğini söyledi.

Yangına müdahalenin devam ettiğini belirten Yılmaz, "15 araç ve yaklaşık 40 personelle yangına müdahale ediyoruz. Şu ana kadar olayda yaralanan kimse yok. İnşallah en kısa sürede yangını söndürürüz." dedi.

Enkaz altından çıkıp yardıma koştuBingöl'de meydana gelen depremde enkaz altında kalan Zeynep Bakar, enkazın altından çıkarak komşularına yardım etti. Bakar yaralı olduğunu saatler sonra fark etti.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika: Gaziantep'te fabrikada yangın çıktı

Son dakika: Gaziantep'te fabrikada yangın çıktı

Milyonları kapsıyor! En düşük maaş 2 bin 200 lira olacak...

Milyonları kapsıyor! En düşük maaş 2 bin 200 lira olacak...

Sıfırdan pahalı ikinci el olur mu? Akılalmaz...

Sıfırdan pahalı ikinci el olur mu? Akılalmaz...

Son dakika! Vali açıkladı! Rüşveti belediye kasasına koymuşlar...

Son dakika! Vali açıkladı! Rüşveti belediye kasasına koymuşlar...

Sıradaki Haber