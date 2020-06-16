MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Son dakika! Gaziantep'te kuzenlerin silahlı kavgası: 1 ölü, 3 yaralı
ABONE OL
16.06.2020 - 16:40 | | DHA

Son dakika! Gaziantep'te kuzenlerin silahlı kavgası: 1 ölü, 3 yaralı

Gelen bir son dakika haberine göre; Gaziantep'te, amca çocukları arasında borç- alacak nedeniyle çıkan silahlı kavgada Mustafa Kaçar (45) yaşamını yitirirken, 3 kişi de yaralandı. Polis, kavgaya karışan 5 kişiyi gözaltına aldı.

Son dakika! Gaziantep'te kuzenlerin silahlı kavgası: 1 ölü, 3 yaralı

Olay, öğleden sonra Gaziantep Küçük Sanayi Sitesi'nde bulunan Nakliyatçılar Sitesi'nde meydana geldi. TIR satışından borç- alacak nedeniyle husumetli olan amca çocukları arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyüp, kuzenlerin yakınlarının da katılmasıyla kavgaya dönüşen olayda tabancalarla ateş açıldı.

Silah sesini duyanların ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Park halindeki çok sayıda aracın da hasar gördüğü kavgada, kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen tabancadan çıkan kurşunların hedefi olan Mustafa Kaçar yaşamını yitirdi.

Son dakika Gaziantepte kuzenlerin silahlı kavgası: 1 ölü, 3 yaralı

Yaralanan Serkan Kaçar, Yasin Kaçar ve Erkan Kaçar ise sağlık görevlilerince ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Mustafa Kaçar'ın cansız bedeni, olay yerinde yapılan inceleme sonrası otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Polis, kavgaya karıştığını belirlediği 5 kişiyi gözaltına alarak, sorgulamak üzere emniyete götürdü.

Son dakika Gaziantepte kuzenlerin silahlı kavgası: 1 ölü, 3 yaralı

 

Dünyaca ünlü plajda atlı jandarmalar göreve başladıMuğla’nın Ortaca ilçesindeki Sarıgerme sahilinde atlı jandarma timi göreve başladı. Nevşehir Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi Komutanlığından (JAKEM) geçici görevle gelen ve Sarıgerme Jandarma Karakol Komutanlığı bünyesinde oluşturulan geçici at merkezinde kalan atlı jandarmalar, mavi bayraklı Sarıgerme sahilinde devriye gezerek hem güvenliği sağlıyor hem de plajlarda renkli görüntüler oluşturuyor.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Tedavi için teslim ettiği dernekte 3 kedisinden 2'si öldü, suç duyurusunda bulundu

Tedavi için teslim ettiği dernekte 3 kedisinden 2'si öldü, suç duyurusunda bulundu

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! İŞKUR'dan flaş ikale kararı...

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! İŞKUR'dan flaş ikale kararı...

İkinci Kandil böyle vuruldu! Tam o an...

İkinci Kandil böyle vuruldu! Tam o an...

Anneleri ölünce mahsur kalan yavru baykuşlar kurtarıldı

Anneleri ölünce mahsur kalan yavru baykuşlar kurtarıldı

Sıradaki Haber