Son dakika: Gaziantep'te patlama! Bakan Koca Gaziantep'te

SANKO Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, hastanenin Kovid-19 yoğun bakım ünitesinde sabah saatlerinde yüksek akım oksijen cihazından kaynaklanan ve oksijen sisteminin etkilenmesi sonucu yangın çıktı.

Hastane personelinin ilk müdahalesi ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesinin hızlı çalışması sonucu yangın kısa sürede kontrol altına alınırken yoğun bakım ünitesinde 7, başka bir hastaneye nakil sırasında 1 ve ismi henüz öğrenilemeyen bir kişi olmak üzere 9 hasta hayatını kaybetti.

Yangından etkilenme sonucu Mehmet Reşit Saydanoğlu (75), Fethiye Kırca (78), Naciye Ulukütük (56), Abdi Hamzaoğlu (68), Elif Akgül (85), Ökkaş Akbulut (69), Kahraman Taş (71), Ali Saffet Kanpolat (64) ve ismi henüz öğrenilemeyen bir kişi yaşamını yitirdi.

Açıklamada, yoğun bakımda tedavisi süren diğer hastaların farklı hastanelere sevk edildiği, konuyla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldığı belirtildi.

CENAZELER ADLI TIP KURUMUNA GETİRİLDİ



Gaziantep'te özel Sani Konukoğlu Hastanesi’nin yoğun bakım ünitesinde çıkan yangında hayatını kaybeden 9 kişinin cansız bedenleri olay yerinde yapılan savcılık incelemelerinin ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumuna götürüldü. Cenazeler, Adli Tıp Kurumu'nda yapılacak otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere ailelerine teslim edilecek.



Bu arada, olayı haber alıp gelen ölenlerin yakınları, Adli Tıp Kurumu morgu önünde gözyaşı döktü.

BAKAN KOCA'DAN AÇIKLAMA: VEFAT SAYISI 9 OLDU

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Gaziantep'te özel hastanenin Covid-19 yoğun bakım ünitesinde yüksek akım oksijen cihazının patlaması sonucu çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısının 9'a yükseldiğini açıkladı.



Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Gaziantep’te yoğun bakım ünitesinde meydana gelen elim olay hepimizi üzmüştür. Vefat sayımız 9 oldu. Yangından etkilenen diğer hastalar 112 acil ekiplerimiz tarafından civar hastanelere nakledildi. Vefat edenlere Allah’tan rahmet diliyorum. Olayı yakından takip ediyoruz" dedi.

Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hastanede meydana gelen yangınla ilgili olay yerinde incelemelerde bulunmak üzere Gaziantep'e gidiyor.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Fahrettin Koca, Gaziantep'te SANKO Üniversitesi Hastanesinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) yoğun bakım ünitesinde yüksek akım oksijen cihazından kaynaklanan yangınla ilgili olay yerinde incelemelerde bulunacak.

GAZİANTEP VALİSİ İNCELEME YAPTI

Gaziantep Valisi Davut Gül, olayın gerçekleştiği hastaneye gelerek incelemelerde bulundu. İncelemelerin ardından açıklama yapan Vali Gül, gerekli çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini ifade etti.

Yangının hastanenin başka birimlerine sirayet etmeden söndürüldüğünü belirten Vali Gül, şöyle dedi:

"Öncelikle vefat eden hemşehrilerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Hastanemizin yoğun bakım servisinde teknik bir arızadan dolayı, tam olarak ne olduğunu bilmediğimiz bir yangın çıktı. Yoğun bakım toplam kapasitemiz 21 kişiydi. 19 kişi yatıyordu. 8 hastamız vefat etti. 11’i farklı hastanelere gönderildi. Hastanede yangın çıktığında hemen müdahale edilmiş. Yangın başka birimlere sirayet etmeden söndürülmüş. Şu an gördüğünüz gibi hastanenin işleyişi ya da hastaların mağduriyeti gibi bir anormallik yok. Vefat edenlerle ilgili savcılığımız sorguluyor. Aynı zamanda otopsi işlemleri devam ediyor. Otopsi tamamlandığında 3’ü il dışına 5’i şehrimizde defin olacak. Bu 3 kişiden 2’si Siirt’e 1’i Kahramanmaraş’a gidecek. 5 kişinin de 3’ü ilçelere 1’i merkezde defin olacak. Vefat edenlere Allah’tan rahmet diliyorum. Milletimize baş sağlığı diliyorum. Olayın oluş şekli görünürde teknik olarak cihazlardan çıkan yangından meydana geldiği görülüyor. Ayrıntılarını ileriki dönemde soruşturmalar neticesinde ortaya çıkacak. Hastalara oksijen veren cihazdan çıktığı görülüyor. Hastanede gerekli tedbirlerin hepsinin yerinde olduğu bir hastane. Olayı İçişleri, Sağlık ve Adalet Bakanlığımız başından itibaren takip ediyor. Hastalarımız nakledildi. Tedavileri yapılıyor. Şu anda yoğun bakım sıkıntısı çeken yok. Vefat edenlerle ilgili süreci tüm boyutlarıyla koordine ediyoruz. 14 hasta var yangından dolayı yaralanan yok"

Valilik'ten açıklama

Gaziantep Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada da hastanede saat 04.45’te oksijen verilen solunum cihazının patlaması sonucu yangın çıktığı, olay nedeniyle 8 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Açıklamada, "11 hasta çevredeki diğer hastanelere nakledilmiştir. Olayda yangın kaynaklı yaralı bulunmamaktadır. Olay yerinde ilgili ekiplerimiz gerekli önlemleri almış olup incelemeler devam etmektedir. Olayda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Soruşturma başlatıldı

8 kişinin hayatını kaybettiği olayın ardından hastanede polis, itfaiye ve sağlık ekiplerince inceleme başlatıldı. Kimsenin girişine izin verilmeyen hastanede olay yeri inceleme ekipleri 3 saati aşkın çalışma yürüttü. Teknik incelemenin de yapıldığı hastanede yangının neden çıktığına ilişkin ekiplerin hazırlayacağı rapor ile belirlenecek.

2 savcı görevlendirildi

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı, 8 kişinin hayatını kaybettiği patlamayla ilgili soruşturmada 2 Cumhuriyet savcısının görevlendirildiğini açıkladı.

Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, olayın çıkış nedeni ve sorumlularının tespitine yönelik 2 Cumhuriyet savcısının bilirkişi heyeti ile inceleme yaptığı belirtilerek, şöyle denildi:

“19.12.2020 günü saat 04.45 sıralarında Özel Sani Konukoğlu Hastanesi yoğun bakım servisinde meydana gelen yangın sonucunda hastanede tedavi görmekte olan 8 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, olayda yaralanan 14 vatandaşımızın tedavilerine çevre hastanelerde devam edilmektedir. Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı'mızca iki Cumhuriyet savcısı adli soruşturmayı yürütmekle görevlendirilmiş olup, olayın çıkış nedeni ve sorumluların tespitine yönelik olarak bilirkişi heyetiyle birlikte olay mahalinde gerekli incelemeleri yapmaktadır. Cumhuriyet Başsavcılığı'mızca adli soruşturmaya titizlikle devam edildiği hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

Ölenlerin cenazeleri ailelerine teslim ediliyor

SANKO Üniversitesi Özel Sani Konukoğlu Hastanesinde sabah saatlerinde meydana gelen yangında hayatını kaybeden hastaların cenazeleri, Gaziantep Adli Tıp Kurumuna getirildi.

Burada işlemleri tamamlanan cenazelerin ailelere teslim edilmesine başlandı. Cenazelerden 6'sı Gaziantep'te, 2'si Siirt'te, biri ise Kahramanmaraş'ta toprağa verilecek.