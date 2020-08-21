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21.08.2020 - 06:09 | | AA-DHA

Son dakika... Gaziosmanpaşa’da toprak kayması nedeniyle bir bina tahliye edildi

Gelen son dakika haberine göre; Gaziosmanpaşa’da temeli yeni atılan bir inşaatta meydana gelen toprak kayması nedeniyle yandaki 5 katlı bina tedbir amacıyla tahliye edildi.

Son dakika... Gaziosmanpaşa’da toprak kayması nedeniyle bir bina tahliye edildi

Alınan bilgiye göre, Karlıtepe Mahallesi Çeşme Üstü Sokak’ta temeli yeni atılan inşaat alanında henüz belirlenemeyen nedenle toprak kayması meydana geldi.

Son dakika... Gaziosmanpaşa’da toprak kayması nedeniyle bir bina tahliye edildi

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Son dakika... Gaziosmanpaşa’da toprak kayması nedeniyle bir bina tahliye edildi

Can kaybının yaşanmadığı olayda polis çevrede güvenlik önlemi alırken, yandaki 5 katlı bina tedbir amacıyla boşaltıldı.

Son dakika... Gaziosmanpaşa’da toprak kayması nedeniyle bir bina tahliye edildi

'BİRDEN SES GELDİ, YERİMDEN FIRLADIM'

İsmi öğrenilemeyen mahalle sakini, 'Birden ses geldi. Yerimden fırladım. Toprak kaydığını gördüm.' dedi.

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