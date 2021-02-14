MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Son dakika... Gediz Ovası sular altında kaldı
ABONE OL
14.02.2021 - 13:19 | | DHA

Son dakika... Gediz Ovası sular altında kaldı

Son dakika haberine göre; bir haftadır yer yer etkisini gösteren sağanak yağmurun ardından Gediz Ovası'ndaki tarım arazileri sel suları altında kaldı. İşte haberin ayrıntıları...

Son dakika... Gediz Ovası sular altında kaldı
Son dakika... Gediz Ovası sular altında kaldı
Son dakika... Gediz Ovası sular altında kaldı
Son dakika... Gediz Ovası sular altında kaldı
Haberin Tüm Fotoğrafları

Manisa'da son bir haftadır etkili olan sağanak yağmurun ardından Türkiye'nin en verimli tarım arazilerinden biri olan Gediz Ovası’nın, bir bölümü sular altında kaldı. Şehzadeler ilçesi Manisa-Turgutlu çevreyolu kenarında yer alan binlerce dönüm tarım arazisi göle döndü. Su içinde kalan tarım arazilerinin görüntüsü tedirgin ederken, çiftçiler arazilerindeki suyun tahliye edilmesini istedi. Manisa Büyükşehir Belediye ekipleri, vatandaşların mağduriyetini gidermek için seferber oldu. Ekipler, vatandaşların mahsur kalmamaları adına suyla dolu bazı ova yollarında önlem aldı.

Çiftçi Erkan Ergül, "Tehlikeli olduğunu düşünerek hayvanlarımızı yaylaya, çocuklarımızı ise dışarı çıkarmıyoruz. Yağmura ihtiyacımız vardı ama afetsiz bir şekilde olmasını isterdik. Zararın biran önce giderilerek, ovalarımızdaki suların tahliye edilmesini istiyoruz" diye konuştu.

 

Bahçelievler’de dehşet! Sokak ortasında kadına tokat attıİstanbul Bahçelievler’de sokak ortasında yaşanan olay kameralara böyle yansıdı. Otomobilden inen bir erkek, tartıştığı kadını sokak ortasında tokatladı. Olay sonrası kadın yaya olarak, erkek ise aracıyla olay yerinden ayrıldı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Okullar ne zaman açılacak? Yarın tüm okullar açılıyor mu, liseler yüz yüze eğitime ne zaman geçecek?

Okullar ne zaman açılacak? Yarın tüm okullar açılıyor mu, liseler yüz yüze eğitime ne zaman geçecek?

Elektrik faturalarını devlet ödüyor! Aylık 118 lira

Elektrik faturalarını devlet ödüyor! Aylık 118 lira

Salgında vaka sayıları giderek artıyor!

Salgında vaka sayıları giderek artıyor!

Son dakika... Çanakkale'de yüz yüze eğitime kar engeli

Son dakika... Çanakkale'de yüz yüze eğitime kar engeli

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet