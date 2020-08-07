07.08.2020 - 11:38 | | AA
Son dakika! Gri kategorideki terörist Hatay'da tutuklandı
Gelen bir son dakika haberine göre; İçişleri Bakanlığı Terör Arananlar Listesinde gri kategoride yer alan, El Kaide ve HAD içinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen terörist Taner Küşioğlu Hatay'ın Antakya ilçesinde yakalanıp tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin dini istismar eden terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin önlenmesi, tespit ve deşifresi amacıyla çalışma başlattığı bildirildi.
Ekiplerce, merkez Antakya ilçesi Narlıca Mahallesi'nde dün gri listedeki teröristin yakalandığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"İçişleri Bakanlığı Terör Arananlar Listesi'nde El Kaide terör örgütü üyeliğinden gri kategoride aranan ve 4 ayrı suçtan aranma kaydı bulunan, El Kaide ve HAD içinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen terörist Taner Küşioğlu gözaltına alınmış ve tutuklanmıştır."
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: 6'ncı sınıflar ve üstü önce açılsınHacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, okulların açılması konusunda New York modelinin örnek alınabileceğini söyledi. Ceyhan, New York'ta her gün 70 bin test yapılması ve Covid-19 pozitif oranının yüzde 1'in altına inmesi durumunda okulların açılması kararının alındığını hatırlatarak, "Biz de 100 binler civarında test yapmalıyız. O zaman yüzde 2'nin üzerine çıkarsa okulları kapatacağız gibi şartları önceden belirleyerek, ancak öyle açabiliriz. 6'ncı sınıf ve yukarısı açılabilir 31 Ağustos'ta, daha küçük çocuklar bir ay bekleyebilir" dedi.