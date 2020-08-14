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14.08.2020 - 10:02 |

Son dakika! Gri listedeki Destan kod adlı Belyan Bozyiğit öldürüldü

Gelen son dakika haberine göre; İçişleri Bakanlığı, Van'ın Çatak kırsalında gerçekleştirilen operasyonda, etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin, 500 bin TL’ye kadar ödülle gri listede aranan Destan kod adlı Belyan Bozyiğit olduğunu duyurdu.

Son dakika! Gri listedeki Destan kod adlı Belyan Bozyiğit öldürüldü

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle: 

İç güvenlik operasyonları kapsamında; 11 Ağustos tarihinde, Van Çatak kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda, etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin, terörden arananlarda 500 bin TL’ye kadar ödülle GRİ LİSTE’de yer alan Destan kod adlı Belyan Bozyiğit olduğu tespit edilmiştir.

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