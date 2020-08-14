14.08.2020 - 10:02 |
Son dakika! Gri listedeki Destan kod adlı Belyan Bozyiğit öldürüldü
Gelen son dakika haberine göre; İçişleri Bakanlığı, Van'ın Çatak kırsalında gerçekleştirilen operasyonda, etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin, 500 bin TL’ye kadar ödülle gri listede aranan Destan kod adlı Belyan Bozyiğit olduğunu duyurdu.
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:
İç güvenlik operasyonları kapsamında; 11 Ağustos tarihinde, Van Çatak kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda, etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin, terörden arananlarda 500 bin TL’ye kadar ödülle GRİ LİSTE’de yer alan Destan kod adlı Belyan Bozyiğit olduğu tespit edilmiştir.