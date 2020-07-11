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11.07.2020 - 11:13 | | AA

Son dakika... Gri listedeki terörist etkisiz hale getirildi!

Gelen son dakika haberine göre, Erzurum'un Şenkaya ilçesi kırsalında jandarma birliklerince etkisiz hale getirilen teröristin, gri kategoride aranan Halis Eroğlu olduğu belirlendi.

Son dakika... Gri listedeki terörist etkisiz hale getirildi!

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında Erzurum'un Şenkaya ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda çıkan çatışmada, bir terörist etkisiz hale getirildi.

Etkisiz hale getirilen teröristin, terörden arananlar listesinde 500 bin liraya kadar ödülle gri listede yer alan "Hejar" kod adlı Halis Eroğlu olduğu tespit edildi. Operasyonda ayrıca bir AK-47 kalaşnikof tüfeği, bir tabanca, iki el bombası ele geçirildi. 

Bölgede operasyon devam ediyor.

 

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