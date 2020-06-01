01.06.2020 - 11:05 | | AA
Son dakika... Gümüşhane'de iki kaza! 9 kişi yaralandı
Gelen bir son dakika haberine göre, Gümüşhane'de meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 9 kişi yaralandı.
Kelkit ilçesinde Söğütlü beldesine giden Murat Güler yönetimindeki 29 DG 485 plakalı otomobil, Başpınar köyü yakınlarında şarampole devrildi.
Kazada sürücüyle araçta bulunan Seher ve İlyas Güler ile Muhammed Emin Erdoğan yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kelkit Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Merkeze bağlı Üngübayır köyünden şehir merkezine giden Celil Abiş'ın (31) kullandığı 29 AB 409 plakalı otomobil de Kaletaş köyü yakınlarında mıcırlı yolda kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada sürücü Abiş ile sürücünün eşi Rabia (27), annesi Perihan (60), babası Cemil (64) ile oğlu Fırat Abiş (5), hafif yaralandı.
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