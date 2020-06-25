25.06.2020 - 14:43 | | AA
Son dakika... Güvenlik soruşturmasına ilişkin kanun teklifi kabul edildi!
Gelen bir son dakika haberine göre, Kamu görevine atanacaklar hakkında yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması hükümlerinin yeniden düzenlenmesine ilişkin kanun teklifi İçişleri Komisyonunda kabul edildi.
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Son dakika! Van'da meydana gelen 5.4 büyüklüğündeki deprem anı kameradaGelen son dakika haberine göre, bugün saat 13.03 sıralarında merkez üssü Van olan 5.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, "Şu an için depremin merkez üssü Özalp ilçesinden bildirilen bir hasar yok. Ekiplerin araştırması sürüyor." dedi.