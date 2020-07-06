MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Son dakika haber... Van'da '15 günlük' yasaklama!
ABONE OL
06.07.2020 - 10:52 | | İHA

Son dakika haber... Van'da '15 günlük' yasaklama!

Gelen bir son dakika haberine göre, Van’da açık alanlarda düzenlenecek bazı eylem ve etkinlikler 15 gün boyunca yasaklandı.

Son dakika haber... Van'da '15 günlük' yasaklama!

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, “Anayasamızda ve kanunlarda öngörülen sınırlandırma ve yasaklama şartlarını doğrudan ve açıkça oluşturduğu değerlendirilen eylemler ile saldırı olaylarının önüne geçmek, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliklerini sağlamak, terör örgütlerinin planlarını bertaraf etmek ve bu bağlamda, milli güvenliğin sağlanması, kamu düzeni ve genel sağlığın korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, temel hak ve özgürlükler ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin ve genel asayişin devamının temini ile şiddet olaylarının yaygınlaşmasının önlenmesi amacıyla; 7 Temmuz 2020 tarihinden geçerli 21 Temmuz 2020 tarihi de dahil olmak üzere 15 gün süre ile Van ili coğrafi sınırları içerisinde açık alanlarda düzenlenecek gösteri yürüyüşü, açık hava toplantısı, basın açıklaması, oturma eylemi ve anket yapılması, çadır ve stant kurulması/açılması, imza kampanyası düzenlenmesi, bildiri, broşür ve el ilanı dağıtılması yasaklanmıştır” denildi.

Şırnak'ta köstebek yuvalarını örümcekler sahiplendiŞırnak’ta yüzlerce köstebek yuvası, örümceklerin istilasına uğradı. Örümcekler köstebek yuvası girişlerini ağlarla kapatırken, avlarını yakalayıp yeme anı kameralara yansıdı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Polisin 'Ceza yazılacak' uyarısını duyunca dağıldılar

Polisin 'Ceza yazılacak' uyarısını duyunca dağıldılar

Emeklilik ve emekli maaşları ile ilgili flaş gelişme!

Emeklilik ve emekli maaşları ile ilgili flaş gelişme!

İşte patlamanın olduğu fabrika!

İşte patlamanın olduğu fabrika!

Son dakika... MSB duyurdu! Etkisiz hale getirildiler

Son dakika... MSB duyurdu! Etkisiz hale getirildiler

Sıradaki Haber