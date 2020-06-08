08.06.2020 - 09:42 | | İHA
Son dakika haberi: Adalar Belediyesine pompalı tüfekle saldırı
Son dakika haberi... Adalar Belediyesinin binası, saldırgan bir şahıs tarafından kurşunlandı. Evinin suyunun kesildiği gerekçesiyle saldırıyı gerçekleştiren şahıs gözaltına alındı.
Büyükada'da sabah saatlerinde yaşanan olayda, Adalar Belediyesine pompalı tüfekle gelen 71 yaşındaki M.Ş. adlı şahıs, evinin suyunun kesildiği gerekçesiyle belediye binasına doğru ateş açtı.
Olayda yaralanan ya da hayatını kaybeden olmadı. Nüfus kaydı Rize'de bulunan silahlı saldırgan polis tarafından gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.
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