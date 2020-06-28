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28.06.2020 - 19:52 | | AA

Son dakika haberi: Adana'da çok büyük fabrika yangını!

Son dakika haberine göre, Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (AOSB) nişasta fabrikasında çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Son dakika haberi: Adana'da çok büyük fabrika yangını!

Alınan bilgiye göre, merkez Sarıçam ilçesindeki nişasta fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, fabrikanın büyük bölümünü saran alevlere karadan ve helikopterle müdahale ediyor.

Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı.

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