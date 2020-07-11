Son dakika haberi... Akdeniz'de korkutan deprem

Akdeniz'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 02.32'de Girit Adası'nın güneybatısı açıklarında 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Deniz yüzeyinin 5,55 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün, Muğla'nın Datça ilçesine 408 kilometre mesafede olduğu belirlendi.
TBMM Başkanı Şentop açıkladı! Ayasofya'da ilk namaz...Ayasofya kararı sonrası TBMM Başkanı Mustafa Şentop açıklamalarda bulundu. “Ne zaman namaz kılmaya gideceksiniz?” sorusuna ilişkin Şentop, ''En kısa zamanda. Muhtemelen önümüzdeki hafta içerisinde olabilir. En geç önümüzdeki hafta cumaya kadar bu konuda adım atılır. Hep beraber, siz de gelirsiniz.'' yanıtını verdi.