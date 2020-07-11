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11.07.2020 - 02:47 | | AA

Son dakika haberi... Akdeniz'de korkutan deprem

Gelen son dakika haberine göre; Akdeniz açıklarında 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Son dakika haberi... Akdeniz'de korkutan deprem

Akdeniz'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 02.32'de Girit Adası'nın güneybatısı açıklarında 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Deniz yüzeyinin 5,55 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün, Muğla'nın Datça ilçesine 408 kilometre mesafede olduğu belirlendi.

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