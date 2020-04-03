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03.04.2020 - 19:02 | | DHA

Son dakika haberi: Bakan Akar'dan flaş corona virüs açıklaması! Sevk edildi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, COVID-19 ile mücadele kapsamında birlik, karargâh ve kurumların ihtiyaçları için 2 günde 640 bin adet maske, 15 bin adet tulum, 1 ton dezenfektan sevk edildiğini açıkladı.

Son dakika haberi: Bakan Akar'dan flaş corona virüs açıklaması! Sevk edildi

Bakan Akar, Bakanlığın Twitter hesabından yaptığı açıklamasında, "COVID-19 ile mücadele kapsamında birlik, karargâh ve kurumlarımızın ihtiyaçları aralıksız karşılanmaktadır. Sadece dün ve bugün 640 bin adet maske, 15 bin adet tulum, 1 ton dezenfektan sevk edildi. Bu ikmal faaliyetleri her gün düzenli olarak gerçekleştirilmektedir" ifadelerini kullandı.

Son dakika haberi: Bakan Akardan flaş corona virüs açıklaması Sevk edildi

 

MSB'den 'sosyal mesafe' videosuMilli Savunma Bakanlığı'nca Mehmetçiğin koronavirüsle mücadele kapsamında, dinlenme alanlarında sosyal mesafe kuralına dikkat ettiğine ilişkin video paylaşıldı.
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