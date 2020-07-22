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22.07.2020 - 19:59 |

Son dakika haberi: Bakan Koca 'umut verici' diyerek corona virüste son durumu açıkladı

Gelen son dakika haberine göre; Sağlık Bakanı Fahrettin Koca corona virüste son durumu paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 902 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 19 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 222 bin 402, can kaybı 5 bin 545 oldu. Bakan Koca, "Pek çok kentimizde maske yaygınlaştı; hayat, umut verici bir düzene giriyor." açıklamasını yaptı.

Fahrettin Koca'nın açıklaması şöyle:

Yakın günlerde ilk kez, iyileşen hasta sayımız vaka sayısından 300 fazla. Yeni vaka sayısı, 44 gün sonra 900 sınırında. Pek çok kentimizde maske yaygınlaştı; hayat, umut verici bir düzene giriyor. Vaka sayılarında ağırlığı olan illerden de özen bekliyoruz


Son dakika haberi: Bakan Koca umut verici diyerek corona virüste son durumu açıkladı


Türkiye'nin günlük corona virüs tablosu (22 Temmuz 2020)Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüste son durumu paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 19 kişi hayatını kaybetti.
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