22.07.2020 - 19:59 |
Son dakika haberi: Bakan Koca 'umut verici' diyerek corona virüste son durumu açıkladı
Gelen son dakika haberine göre; Sağlık Bakanı Fahrettin Koca corona virüste son durumu paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 902 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 19 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 222 bin 402, can kaybı 5 bin 545 oldu. Bakan Koca, "Pek çok kentimizde maske yaygınlaştı; hayat, umut verici bir düzene giriyor." açıklamasını yaptı.
Fahrettin Koca'nın açıklaması şöyle:
Yakın günlerde ilk kez, iyileşen hasta sayımız vaka sayısından 300 fazla. Yeni vaka sayısı, 44 gün sonra 900 sınırında. Pek çok kentimizde maske yaygınlaştı; hayat, umut verici bir düzene giriyor. Vaka sayılarında ağırlığı olan illerden de özen bekliyoruz