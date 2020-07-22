Son dakika haberi: Bakan Koca 'umut verici' diyerek corona virüste son durumu açıkladı

Fahrettin Koca'nın açıklaması şöyle:



Yakın günlerde ilk kez, iyileşen hasta sayımız vaka sayısından 300 fazla. Yeni vaka sayısı, 44 gün sonra 900 sınırında. Pek çok kentimizde maske yaygınlaştı; hayat, umut verici bir düzene giriyor. Vaka sayılarında ağırlığı olan illerden de özen bekliyoruz









