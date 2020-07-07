Son dakika haberi... Bakan Koca'dan toplu taşıma uyarısı: Risk altındasınız

Bakan Koca Twitter'dan yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: Mesafenin korunamadığı kapalı alanlar, virüsün fırsat bulduğu alanlardır. Maskenizi muntazam şekilde takmış olsanız bile, fazla yolcu taşıyan toplu taşıma araçlarında risk altındasınız. Binmeyin; binmişseniz, fazladan yolcu alan sürücüleri salgınla mücadelemiz adına uyarın.