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07.07.2020 - 23:43 |

Son dakika haberi... Bakan Koca'dan toplu taşıma uyarısı: Risk altındasınız

Gelen son dakika haberine göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya üzerinden corona virüs'e karşı uyarmaya devam ediyor.

Bakan Koca Twitter'dan yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: Mesafenin korunamadığı kapalı alanlar, virüsün fırsat bulduğu alanlardır. Maskenizi muntazam şekilde takmış olsanız bile, fazla yolcu taşıyan toplu taşıma araçlarında risk altındasınız. Binmeyin; binmişseniz, fazladan yolcu alan sürücüleri salgınla mücadelemiz adına uyarın.

Bakan Koca'dan toplu taşıma uyarısıSağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya üzerinden corona virüs'e karşı uyarmaya devam ediyor.
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