Son dakika: Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±kladÄ±! BombalÄ± eylem hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±ndaki terÃ¶rist 37 kilogram TNT ile yakalandÄ±

Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, "Emniyet Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ Ä°stihbarat BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± koordinesinde;Â PKK/KCK-PYD/YPG silahlÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n eylem ve faaliyetlerinin tespit ve deÅŸifre edilmesine yÃ¶nelik olarak yapÄ±lan Ã§alÄ±ÅŸmalar kapsamÄ±nda;Â BugÃ¼n SarÄ±Ã§am ilÃ§esi Ã‡atalan Yolu KaraÃ¶merli Mahallesi sÄ±nÄ±rlarÄ± iÃ§erisindeki bÃ¶lgede ÅŸÃ¼pheli bir erkek ÅŸahsÄ±n patlayÄ±cÄ± olduÄŸu deÄŸerlendirilen malzemeyle eylem yapma hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ± iÃ§erisinde olduÄŸu bilgisi alÄ±nmasÄ± Ã¼zerine Adana Ä°stihbarat ve TerÃ¶rle MÃ¼cadele (TEM) Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼kleri ekiplerince operasyon baÅŸlatÄ±ldÄ±. GerÃ§ekleÅŸtirilen operasyonda 2 kiÅŸinin iÃ§inde bulunduÄŸu ÅŸÃ¼pheli bir araÃ§ durduruldu. Durdurulan aracÄ±n arka tarafÄ±nda siyah bir Ã§anta bulunmasÄ± Ã¼zerine olay yerin hemen uzman ekip Ã§aÄŸÄ±rÄ±ldÄ±.Â Uzman ekiplerce yapÄ±lan Ã§alÄ±ÅŸma neticesinde Ã§anta iÃ§erisinde 20 kilogram patlayÄ±cÄ± madde (TNT) ele geÃ§irildi" denildi.

Â

TOPLAM 37 KÄ°LOGRAM TNT ELE GEÃ‡Ä°RÄ°LDÄ°

YazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re,Â araÃ§ ÅŸofÃ¶rÃ¼nÃ¼n emniyette verdiÄŸi ilk ifadesinde,Â terÃ¶risti otostop yaparken araca aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtmesi Ã¼zerine, terÃ¶ristin araca bindiÄŸi yerde Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi. AÃ§Ä±klamada, "Bomba arama kÃ¶pekleriyle yapÄ±lan Ã§alÄ±ÅŸmada yol kenarÄ±nda topraÄŸa gÃ¶mÃ¼lÃ¼ vaziyette yaklaÅŸÄ±k 17 kilogram patlayÄ±cÄ± madde (TNT) daha bulundu. BÃ¶ylelikle yakalanan terÃ¶rist ile birlikte toplam 37 kilogram TNT ele geÃ§irildi.Â BombalÄ± eylem hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±ndaki B.K. adlÄ± terÃ¶ristin, PKK- YPG'nin metropol illerinde bombalÄ± eylem yapan Ã¶zel kuvvetler biriminde faaliyet gÃ¶sterdiÄŸi belirlendi.Â Ã–rgÃ¼t mensubunun tuttuÄŸu evde yapÄ±lan aramada bol miktarda dÃ¶viz, altÄ±n ve sahte kimlik ele geÃ§irildi" ifadelerine yer verildi.Â

Â