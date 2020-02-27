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27.02.2020 - 06:05 | | DHA

Son dakika haberi... Deniz otobüsü seferleri iptal edildi

BURSA Deniz Otobüsleri (BUDO) ve İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), lodos nedeniyle bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

Son dakika haberi... Deniz otobüsü seferleri iptal edildi

İptal edilen seferler  şu şekilde:

BUDO

07:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 

09:30  Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 

09:30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas) 

10:00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 

10:00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) 

13:00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) 

13:00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas) 

14:25 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya)

İDO

07:30 - Bostancı-Kadıköy-Yenikapı-Bakırköy 

07:40 - Bostancı-Beşiktaş

07:45 - Bandırma-Yenikapı-Bostancı

08:10 - Kadıköy-Yenikapı-Bursa

08:30 - Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy

09:50 - Kadıköy-Yenikapı-Bursa 

10:30 - Bursa-Yenikapı-Kadıköy

O sapık yakalandıSamsun'da sahte sosyal medya hesapları üzerinden kadınlara ve kız çocuklarına uygunsuz resimler ve videolar göndererek tacizde bulunan bir kişi, siber polisinin takibi sonucu yakalanarak gözaltına alındı.
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