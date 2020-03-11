Son dakika haberi | Doktor Mehmet Öz, corona virüsünden en etkili korunma planını anlattı

“İnsanların endişeli olduğunu biliyorum ama tekrar söylüyorum panik yapmanın zamanı değil diye konuşan Dr. Mehmet Öz, "Korunma yöntemlerini öğrenme ve hazırlık yapma zamanıdır" diye konuştu.

BİLİNMESİ GEREKENLER

Dr. Öz ve ekibi yayınladığı grafik ve videoda yaşam tarzı tavsiyelerinden, hijyen ayrıntılarına dek evlerde tedarik edilmesi gereken malzemelerden, bağışık güçlendirici gıdalara kadar bilinmesi gerekenleri sıraladı.

İŞTE ÖZ'ÜN HAZIRLADIĞI GRAFİKLE YAPILMASI GEREKENLER





Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan corona virüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı 4 bin 284e, virüs bulaşmış hasta sayısı ise 119 bin 132ye yükselirken; 65 bin 776 kişi de tedavi edildi. Bu sayılara göre son 24 saatte, virüs nedeniyle 258 kişi hayatını kaybetti, vaka sayısı da 7 bin 677 arttı.

Corona virüs, Çin dışında dünya genelinde de yayılmaya devam ediyor. İtalya'da hızla yayılan virüs, Avrupayı tehdit ediyor. İtalya'da virüs nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı 463e yükselirken; vaka sayısı da 9 bin 172ye çıktı.

İRAN'DA ÖLÜ SAYISI 291'E ÇIKTI

İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, dün düzenlediği basın toplantısında corona virüs salgınıyla ilgili son 24 saatte ait bilançoyu açıkladı. Cihanpur, Ülkede salgın nedeniyle ölenlerinin sayısının 291e ulaştığını, virüs teşhisi konulan kişi sayısının ise 8 bin 42ye çıktığını bildirdi.

ABD'DE 21 ÖLÜ, 533 VAKA

ABDde de corona virüsün yayılmaya devam ettiği görüldü. 1037 vakanın bulunduğu ABDde, hayatını kaybedenlerin sayısı 28 olarak açıklandı. Hayatını kaybedenlerin, Washington, Kaliforniya, Florida ve New Jersey eyaletlerinden olduğu belirtildi.

ORTA AVRUPA'DA VAKA SAYILARINDA YÜKSELİŞ

Virüsün İtalya'da hızla yayılmasının ardından Orta Avrupa'daki vaka sayılarında da yükseliş gözlemlendi. Almanya'da vaka sayısı bugün 1565'e yükselirken; 2 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu. Öte yandan, Fransa'da 1784 kişide virüs tespit edildiği ve 33 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. İspanya'da ise 1695 kişide virüs tespit edildiği; 35 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu.