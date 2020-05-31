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31.05.2020 - 20:49 | | AA

Son dakika haberi: Hrant Dink Vakfı'nı tehdit etmişti! Tutuklandı

Gelen son dakika haberlerine göre; Hrant Dink Vakfına tehdit içerikli elektronik posta gönderilmesine ilişkin gözaltına alınan şüpheli, "tehdit" suçundan tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Hrant Dink Vakfı'na mail yoluyla yapılan tehdide ilişkin soruşturma kapsamında Konya'da gözaltına alınarak İstanbul'a getirilen ve savcılık ifadesinin ardından nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen şüpheli H.A'nın sorgusu tamamlandı.

Şüphelinin, 3 yıldan 7,5 yıla kadar hapis cezası öngörülen Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 106/2-b maddesi kapsamındaki, "kis?inin kendisini tanınmayacak bir hale koyması suretiyle, imzasız mektupla veya o?zel is?aretlerle tehdit etmesi" suçunu birden fazla işlediği gerekçesiyle tutuklanmasına hükmedildi.

Vakfın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "27-28 Mayıs’ta Hrant Dink Vakfına e-mail ile ölüm tehdidi ulaştığını kamuoyuyla paylaşıyoruz. Son dönemde yükselen nefret dili ve oluşturulan iklimin ciddiyetini vurgulamak, yetkililere sorumluluklarını hatırlatmak için bu duyuruyu yapmanın görevimiz olduğu kanaatindeyiz." ifadesi kullanılmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının açtığı soruşturma kapsamında şüpheli mailin atıldığı hesabın sahibi olan H.A. Konya'da gözaltına alınmış ve İstanbul'a getirilmişti.

Şahsın, "kasten yaralama, tehdit ve hakaret" suçlarından kaydı olduğu tespit edilmişti.

Hrant Dink Vakfı'na tehdit mesajı gönderen şüpheli tutuklandıHrant Dink Vakfı'na tehdit içerikli elektronik posta gönderilmesine ilişkin gözaltına alınan şüpheli, "tehdit" suçundan tutuklandı.
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