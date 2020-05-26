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26.05.2020 - 06:28 | | AA/DHA

Son dakika haberi: Husumetli olduğu akrabalarına kurşun yağdırdı

Gelen son dakika haberine göre; Bursa'da, sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde aralarında husumet bulunan akraba olan iki aile fertleri arasında çıkan silahlı kavgada 1i ağır 3 kişi yaralandı.

Son dakika haberi: Husumetli olduğu akrabalarına kurşun yağdırdı

 Alınan bilgiye göre, Yıldırım ilçesi Hacivat Mahallesi'nde yaşayan ve aralarında husumet bulunan iki ailenin üyeleri arasında tartışma çıktı.

Son dakika haberi: Husumetli olduğu akrabalarına kurşun yağdırdı

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Mesut Ü, evden getirdiği av tüfeğiyle karşı tarafın üzerine ateş açtı. Açılan ateş sonucu biri kadın üç kişi yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen vatandaşlar tarafından yakındaki bir özel hastaneye kaldırıldı.

Son dakika haberi: Husumetli olduğu akrabalarına kurşun yağdırdı

Tedavi altına alınan üç kişiden Mahsun K'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Bu arada hastane önünde toplanan yaralı yakınlarıyla polis ekipleri arasında zaman zaman gerginlik yaşandı.

Son dakika haberi: Husumetli olduğu akrabalarına kurşun yağdırdı

Olayla ilgili Mesut Ü. ile iki oğlunun gözaltına alındığı bildirildi.


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