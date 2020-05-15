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15.05.2020 - 09:12 |

Son dakika haberi I Sağlık Bakanlığı yayımladı! Normalleşme sürecinde uygulanacak 13 rehber...

Son dakika gelen bilgilere göre; normalleşme sürecinde uygulanacak Covid-19 tedbirlerine ilişkin Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan 13 rehber daha internet sitesinde yayımlandı. Rehberlere Covid19bilgi.saglik.gov.tr sitesinden ulaşılabilecek. İşte son dakika detayları...

Son dakika haberi I Sağlık Bakanlığı yayımladı! Normalleşme sürecinde uygulanacak 13 rehber...

Son dakika haberi I Normalleşme sürecinde uygulanacak Covid-19 tedbirlerine ilişkin Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan 13 rehber daha internet sitesinde yayımlandı.

- COVID-19 Kapsamında Madenlerde Alınacak Önlemler

- COVID-19 Kapsamında Ayakkabı ve Çanta Satışı Yapan Esnaflar ile İlgili Önlemler

- COVID-19 Kapsamında Bakkallar İçin Alınacak Korunma Önlemleri

- COVID-19 Kapsamında Büfe, Kantin ve Bayiler İçin Alınacak Korunma Önlemleri

- COVID-19 Kapsamında Kasap, Manav, Kuruyemişçi, Balıkçı ve Diğer Gıda Satış Yerleri ile İlgili Alınması Gereken Önlemler

- COVID-19 Kapsamında Konfeksiyon, Giyim Mağazaları ve Tuhafiyeler ile İlgili Önlemler

- COVID-19 Kapsamında Kuyumcu, Bijuteri, Saatçi ve Optikçi Esnafı ile İlgili Alınması Gereken Önlemler

- COVID-19 Kapsamında Minibüsler ile İlgili Alınması Gereken Önlemler

- COVID-19 Kapsamında Pazar Yerlerinde Alınması Gereken Önlemler

- COVID-19 Kapsamında Şantiyelerde Alınacak Önlemler

- COVID-19 Kapsamında Terzi, Ayakkabı Tadilat İşletmeleri ve Kuru Temizlemeciler ile İlgili Önlemler

- COVID-19 Kapsamında Kitap ve Kırtasiye Mağazaları ile İlgili Önlemler

- COVID-19 Kapsamında Oyuncak Mağazaları ile İlgili Önlemler

5 günlük bebeği hastaneden kaçıran kadın tutuklandıAnkara'da, yeni doğum yapan anneye Çocuğuna ben bakarım, sen dinlen diyerek bebeği kaçıran şüpheli S.P., polis ekipleri tarafından evinde yakalandı. Evde bulunan bebek ailesine teslim edilirken, S.P. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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