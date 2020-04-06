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06.04.2020 - 21:54 | | AA

Son dakika haberi: İki ilimiz arasında toplu taşıma durduruldu

Rize İl Umumi Hıfzıssıha Kurulu kararı ile ilçeler ve köyler arasında toplu taşımacılığın 15 günlüğüne, Rize ili ile Artvin ili arasında ikinci bir emre kadar durdurulduğu bildirildi.

Son dakika haberi: İki ilimiz arasında toplu taşıma durduruldu

Rize Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, İl Umumi Hıfzısıhha Kurulunun Rize Valisi Kemal Çeber başkanlığında toplanarak çeşitli kararlar aldığı belirtildi.

Açıklamada, kurulun il genelindeki toplu taşıma araçlarına yönelik düzenlemeye gittiği vurgulanarak, il merkezinden ilçelere, ilçelerden il merkezine, ilçelerden ilçelere, köylerden merkezlere her türlü toplu taşıma ulaşımının 15 gün süreyle durdurulmasının kararlaştırıldığı kaydedildi.

Rize ile Artvin ili ve ilçelerine yapılan toplu taşımacılığın da ikinci bir emre kadar durdurulduğu kaydedilen açıklamada, Rize şehir merkezindeki mahalle arasındaki toplu taşımacılığın Rize Belediyesinde planlanarak kolluk kuvvetlerine bilgi vermesi kararlaştırıldı.

Açıklamada, 1 Ocak 2000 sonrası doğumlu kişilerin sokağa çıkma kararı hatırlatılarak, şunlar kaydedildi:

"Bu tarihten sonra gebe ve lohusaların, ayrıca Genişletilmiş Bağışıklama Programı nedeniyle zorunlu aşı, işitme görme testleri, topuk kanı taramaları gibi izlem takvimindeki bebek ve çocukların istisna tutulmasına, bebek ve çocukların ebeveynleri ile birlikte cerrahi maske kullanmak koşuluyla sağlık kuruluşlarına müracaatlarına izin verilmiştir."

 

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