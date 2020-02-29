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29.02.2020 - 03:14 |

Son dakika haberi... İran'da deprem

Son dakika haberine göre; AFAD, gece saatlerinde İran'da 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu

Son dakika haberi... İran'da deprem

AFAD, saat 03:05'te  meydana gelen depremin derinliğini, 7.18 olarak açıkladı. Kandilli Rasathanesi depremin derinliğini, 3.9 olarak bildirdi.

Yunanistan'a geçen göçmenler Avrupa'nın içlerine yürüyorAvrupa'ya geçmek isteyen düzensiz göçmenlerin Edirne'ye gelişleri sürüyor. Pazarkule sınır kapısı önünde bekleyen yüzlerce göçmen havadan görüntülendi. Türkiye'nin çeşitli illerinden yola çıkıp Edirne'ye gelen göçmenler, sınır kapılarını kapatan Yunanistan'a, Doyran köyünden Meriç Nehri'ni lastik botla aşarak geçiyor. Yunan askerleri, göçmenlerin geçişini engellemek için sık sık gaz bombası kullanırken, nehirde lastik botları kuma saplanan aile, 2 saat sonra kurtarıldı.
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