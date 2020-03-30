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30.03.2020 - 18:51 | | DHA

Son dakika haberi: İstanbul Valisi Ali Yerlikaya açıkladı: 17:00 itibariyle durduruldu

Son dakika gelen bilgilere göre; İstanbul'da yolcu taşımacılığı yapılan deniz otobüsü, feribot vb. seferlerin saat 17.00'den itibaren durdurulmasına karar verildi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya yaptığı son dakika açıklamasında, "İstanbul’da şehirler arası deniz yolu ulaşımında yolcu taşımacılığı yapılan deniz otobüsü, feribot vb. seferlerin bugün 17:00’den itibaren durdurulması kararlaştırılmıştır" dedi.

Son dakika haberi: İstanbul Valisi Ali Yerlikaya açıkladı: 17:00 itibariyle durduruldu

Karantina yurdunda hakaret içeren yayın yapan 3 kişi adliyedeBolu’da, karantina altında tutuldukları yurtta sosyal medyada canlı yayın yaparak, Türkiye Cumhuriyeti'ne hakaretler içeren paylaşımları nedeniyle gözaltına alınan 3 kişi, adliyeye sevk edildi.
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