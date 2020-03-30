30.03.2020 - 18:51 | | DHA
Son dakika haberi: İstanbul Valisi Ali Yerlikaya açıkladı: 17:00 itibariyle durduruldu
Son dakika gelen bilgilere göre; İstanbul'da yolcu taşımacılığı yapılan deniz otobüsü, feribot vb. seferlerin saat 17.00'den itibaren durdurulmasına karar verildi.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya yaptığı son dakika açıklamasında, "İstanbul’da şehirler arası deniz yolu ulaşımında yolcu taşımacılığı yapılan deniz otobüsü, feribot vb. seferlerin bugün 17:00’den itibaren durdurulması kararlaştırılmıştır" dedi.