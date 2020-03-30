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30.03.2020 - 01:26 | | DHA

Son dakika haberi: İstanbul'da 'corona partisi' operasyonu: 11 kişi gözaltına alındı!

Büyükçekmece'de, eğlence partisi düzenleyerek, görüntülerini sosyal medyada paylaşan 11 kişi gözaltına alındı. Eğlencenin düzenlendiği bina mühürlendi.

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, "Bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan Büyükçekmece ilçemizdeki bir adreste düzenlenen eğlence partisine ilişkin görüntülerin incelenmesi neticesinde; partiyi organize ettiği tespit edilen şüpheli M.S ve M.E.Ç, partide DJ'lik yapan şüpheli T.A ve partiye katılanlardan Y.Ü, E.K. (Ş), C.D, Ö.A.Y, Ö.Ö, S.U, Y.K ve ikamet sorumlusu İ.Y isimli şüpheli şahıslar hakkında 'Bulaşıcı Hastalıklara İlişkin Tedbirlere Aykırı Davranma' fiili nedeniyle 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu uyarınca adli ve idari işlem başlatılmıştır." denildi.

Son dakika haberi: İstanbulda corona partisi operasyonu: 11 kişi gözaltına alındı

Açıklamada, "Partinin düzenlendiği Büyükçekmece İlçemiz, Bahçelievler Mahallesi, Zencefil Sokak'ta bulunan bina Zabıta görevlilerince mühürlenerek faaliyetten men edilmiş, diğer katılımcı şahısların tespitine yönelik çalışmalar sürdürülmektedir." ifadelerine yer verildi.

İstanbul'da 'corona partisi' operasyonu: 11 kişi gözaltındaBüyükçekmece'de, eğlence partisi düzenleyerek, görüntülerini sosyal medyada paylaşan 11 kişi gözaltına alındı. Eğlencenin düzenlendiği bina mühürlendi.
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