MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Son dakika haberi... İzmir'de farklı noktalarda yangın! Kontrol altına alındı
ABONE OL
01.08.2020 - 16:08 | | İHA / AA

Son dakika haberi... İzmir'de farklı noktalarda yangın! Kontrol altına alındı

Gelen son dakika haberine göre; İzmir'de bugün Menderes ve Bornova ilçelerinde çıkan orman yangınları korkuttu. Bakan Pakdemirli, Menderes ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sonucu kontrol altına alındığını duyurdu. Bornova'da ormanlık alanda çıkan yangına 2 söndürme helikopteri ile müdahale edildi. Yangının kontrol altına alındığı bildirildi.

İlçeye bağlı Çamönü Mahallesi mevkiinde öğle saatlerinde çıkan orman yangını için bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 yangın söndürme helikopteri, 1 uçak ve 10 arazöz ile 3 dozer sevk edildi. Söndürme çalışmalarına İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri de destek verdi.

YERLEŞİM YERLERİNE YAKLAŞTI

Yerleşim yerlerine yaklaşan yangın sebebiyle bölge halkı büyük panik yaşadı. Ellerinde hortumlarla yangına müdahale için seferber olan vatandaşlar ekiplere de destek oldu.

KONTROL ALTINA ALINDI

Öğle saatlerinde çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayılırken kontrol altına alma çalışmaları Bu sebeple aksadı. Akşam saatlerinde Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli yangının kontrol altına alındığını açıklayarak müjdeli haberi verdi. 

BAKAN PAKDEMİRLİ: KONTROL ALTINA ALINDI

İzmir'in Menderes ilçesinde çıkan orman yangını ile ilgili Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemilrli açıklama yaptı. Bakan Pakdemirli'nin açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"İzmir Menderes Çamönü yangını kontrol altına alınmıştır. Ekiplerimiz büyük bir özveri ile diğer yangınlarımızı kontrol altına alma çalışmalarına devam ediyorlar. Lütfen uyarılarımızı dikkate alın. Ormanlarımızın geleceğimiz olduğunu unutmayın.



 

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Bakan Pakdemirli'den orman yangınlarına ilişkin açıklama: 10'u kontrol altında, 1'i söndürüldü 





Son dakika haberi... İzmirde farklı noktalarda yangın Kontrol altına alındı



 

Son dakika haberi... İzmirde farklı noktalarda yangın Kontrol altına alındı

 

BORNOVA'DA ÇIKAN YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

İzmir'in Bornova ilçesinde ilçesi Homeros Vadisi'ne yakın ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

 İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 yangın söndürme helikopteri ile 4 arazöz sevk edildi.

 İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin de destek verdiği yangın kontrol altına alındı.

 Bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor.

Son dakika haberi... İzmirde farklı noktalarda yangın Kontrol altına alındı


 

Salda Gölü'nde bayram tatili yoğunluğuBurdur'un Yeşilova ilçesindeki, beyaz kumsalı ve turkuaz rengiyle "Türkiye'nin Maldivleri" olarak ünlenen Salda Gölü'nde, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla yoğunluk yaşanıyor.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika... Bakan Koca 'sınırdayız' diyerek alarm veren şehirleri açıkladı

Son dakika... Bakan Koca 'sınırdayız' diyerek alarm veren şehirleri açıkladı

Milyonları ilgilendiriyor! Başvuran parasını alıyor...

Milyonları ilgilendiriyor! Başvuran parasını alıyor...

"Muharrem İnce’yi izlememiz gerekiyor"

"Muharrem İnce’yi izlememiz gerekiyor"

Acı haber... Serinlemek için girdikleri gölden cansız bedenleri çıkarıldı

Acı haber... Serinlemek için girdikleri gölden cansız bedenleri çıkarıldı

Sıradaki Haber