Son dakika haberi... İzmir'de farklı noktalarda yangın! Kontrol altına alındı

İlçeye bağlı Çamönü Mahallesi mevkiinde öğle saatlerinde çıkan orman yangını için bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 yangın söndürme helikopteri, 1 uçak ve 10 arazöz ile 3 dozer sevk edildi. Söndürme çalışmalarına İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri de destek verdi.





YERLEŞİM YERLERİNE YAKLAŞTI

Yerleşim yerlerine yaklaşan yangın sebebiyle bölge halkı büyük panik yaşadı. Ellerinde hortumlarla yangına müdahale için seferber olan vatandaşlar ekiplere de destek oldu.



KONTROL ALTINA ALINDI



Öğle saatlerinde çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayılırken kontrol altına alma çalışmaları Bu sebeple aksadı. Akşam saatlerinde Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli yangının kontrol altına alındığını açıklayarak müjdeli haberi verdi.





BAKAN PAKDEMİRLİ: KONTROL ALTINA ALINDI

İzmir'in Menderes ilçesinde çıkan orman yangını ile ilgili Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemilrli açıklama yaptı. Bakan Pakdemirli'nin açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"İzmir Menderes Çamönü yangını kontrol altına alınmıştır. Ekiplerimiz büyük bir özveri ile diğer yangınlarımızı kontrol altına alma çalışmalarına devam ediyorlar. Lütfen uyarılarımızı dikkate alın. Ormanlarımızın geleceğimiz olduğunu unutmayın.

























BORNOVA'DA ÇIKAN YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

İzmir'in Bornova ilçesinde ilçesi Homeros Vadisi'ne yakın ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 yangın söndürme helikopteri ile 4 arazöz sevk edildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin de destek verdiği yangın kontrol altına alındı.

Bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor.





