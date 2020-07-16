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16.07.2020 - 21:15 | | AA

Son dakika haberi... İzmir'de korkutan deprem

Gelen son dakika haberine göre; İzmir'in Urla ilçesinde 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem çevre illerden de hissedildi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 21.09'da İzmir'in Urla ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin, 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

KAYMAKAM VE BELEDİYE'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Urla Kaymakamı ve Urla Belediye Başkan Vekili Önder Can, AA muhabirine, deprem nedeniyle herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığını belirtti.

Can, "Depremin ardından mahalle muhtarlarıyla görüştük. Depremde herhangi bir şekilde can ya da mal kaybı yaşanmadı." ifadesini kullandı.

KANDİLLİ: 4.5

Kandilli Rasathanesi 21.09'da meydana gelen depremin büyüklüğünü 4.5 olarak duyurdu.

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