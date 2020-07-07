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07.07.2020 - 06:26 | | AA

Son dakika haberi: İzmir'de silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var...

Gelen son dakika haberine göre; İzmir'in Konak ilçesinde yapılan silahlı saldırı sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Son dakika haberi: İzmir'de silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var...

 

Ali Ertan (25), Mehmet Emin S. ve Emre V.'ye, Duatepe Mahallesi 626 Sokak'ta kimliği belirsiz kişi veya kişilerce silahla ateş edildi.

Saldırı sonucu Ali Ertan, Mehmet Emin S. ve Emre V. yaralandı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar sağlık ekiplerince Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Göğsünden vurulduğu belirlenen Ertan, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Diğer yaralıların tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

7 gündür elektrikleri kesik olan site sakinleri yardım istediİstanbul Kadıköy'de bulunan bir sitede 7 gündür elektrik kesintisi yaşandığını ve musluklardan pis su aktığını iddia eden site sakinleri yetkililerden yardım istedi.
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