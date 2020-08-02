MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Son dakika haberi: İzmir'de tekne faciası! Son fotoğrafları ortaya çıktı...
ABONE OL
02.08.2020 - 18:17 | | DHA / AA

Son dakika haberi: İzmir'de tekne faciası! Son fotoğrafları ortaya çıktı...

Son dakika haberine göre, İzmir'in Foça ilçesinde bir teknenin batması sonucu ilk belirlemelere göre 2'si çocuk 4 kişi öldü, kaybolan bir çocuk için arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Foça'daki bir iskeleden 9 kişiyle demir alan özel tekne, Atatürk Adası açıklarında rüzgarın etkisiyle alabora oldu.

Teknedekilere ilk müdahaleyi çevreden yetişen teknelerdeki vatandaşlar yaptı.

Olayda ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti.

Tekneden atlayan ve suyun üzerinde kalan 2 çocuk ile 2 kadın, Atatürk Adası'na çıkarıldı. Sağlık ekibinin buradaki müdahalesinin ardından söz konusu kişiler Foça Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kayıp olan 8-9 yaşlarındaki bir çocuğun bulunması için Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, denizden ve havadan çalışma başlattı.

 

Son dakika haberi: İzmirde tekne faciası Son fotoğrafları ortaya çıktı...

Can yeleği bulunmadığı iddiası

Özel bir tekne olmasına rağmen ücretli olarak yolcu taşıdığı öne sürülen 5 metrelik teknede can yeleği bulunmadığı ileri sürüldü.

Olayın ardından kaçan tekne sahibinin yakalanmasına çalışılıyor.

Cesetlerin incelemenin ardından Foça Devlet Hastanesi morguna kaldırılacağı öğrenildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığı açıklaması

Öte yandan, Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamada, olayın ardından 3 sahil güvenlik botu, 1 sahil güvenlik helikopteri ve 1 dalış timinin çalışmalara başladığı belirtildi. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Olayda 4 kişi sağ olarak kurtarılmış, 4 kişi hayatını kaybetmiştir. Kayıp olduğu değerlendirilen 1 kişinin bulunması maksadıyla arama kurtarma faaliyetlerine devam edilmektedir. Olayla ilgili Foça Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli tahkikat başlatılmıştır."

SON FOTOĞRAFLARI ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan facianın yaşandığı teknedekilerin denize açılırken başka bir teknedekiler tarafından çekilen fotoğrafı ortaya çıktı. Fotoğrafta aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 10 kişinin 5 metrelik tekneye balık istifi olarak bindikleri görüldü. Teknedekilerin bir ara Foça tatil Köyü Plajı'nda mola verdikleri de ortaya çıktı. Teknedekilerin İzmir'in Karşıyaka ilçesi Nergiz semtinden günübirlik tatile gelerek, kiraladıkları tekne ile tura çıktıkları öğrenildi.

Son dakika haberi: İzmirde tekne faciası Son fotoğrafları ortaya çıktı...

Son dakika haberi: İzmirde tekne faciası Son fotoğrafları ortaya çıktı...

FACİA GELİYORUM DEMİŞ

İzmir'in Foça ilçesinde içerisindeki 10 yolcuyla batan teknede facia adeta 'geliyorum' demiş. 4 kişilik olduğu öğrenilen tekneye 9 yolcu alan ve olayın ardından kayıplara karışan tekne sahibi her yerde aranıyor.

Şahıs her yerde aranıyor

Olayın ardından yüzerek karaya çıktığı ve kayıplara karıştığı öğrenilen tekne sahibi Adem D. emniyet ekipleri tarafından her yerde aranıyor. Olayla ilgili Foça Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatıldı.

    Samsun'da geri dönüşüm seposunda yangınSamsun'da geri dönüşüm deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika: Süper Loto sonuçları açıklandı! 2 Ağustos Süper Loto çekiliş sonuçları ekranı!

    Son dakika: Süper Loto sonuçları açıklandı! 2 Ağustos Süper Loto çekiliş sonuçları ekranı!

    Kamuda yeni dönem! Tamamen ücretsiz...

    Kamuda yeni dönem! Tamamen ücretsiz...

    25 milyon TL'lik büyük çekiliş! 2 bilen de kazanıyor

    25 milyon TL'lik büyük çekiliş! 2 bilen de kazanıyor

    Akşamüstü evden çıktı bir daha haber alınamadı! Çok acı olay

    Akşamüstü evden çıktı bir daha haber alınamadı! Çok acı olay

    Sıradaki Haber