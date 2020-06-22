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22.06.2020 - 11:20 | | AA

Son dakika haberi: Meteoroloji'den 9 il için flaş uyarı! Kuvvetli sağanak geliyor

Meteoroloji'den gelen bir son dakika haberine göre, Marmara’nın Güney ve Doğusu ile Trakya’da yerel kuvvetli yağış bekleniyor. Edirne, Kırklareli Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Sakarya, Yalova, Kocaeli kuvvetli ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Son dakika haberi: Meteoroloji'den 9 il için flaş uyarı! Kuvvetli sağanak geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugün öğle 13:010 saatlerinden akşam 19:00 arası Marmara’nın Güney ve Doğusu ile Trakya’da beklenen yerel ve kuvvetli yağışlar, Edirne, Tekirdağ, Kırklareli, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Sakarya, Kocaeli, Yalova'da hayatı olumsuz etkileyebilir.

çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 9 il için bugün sarı kodlu uyarıda bulundu.

Marmara’nın Güney ve Doğusu ile Trakya’da beklenen yerel ve kuvvetli yağışlar, Edirne, Tekirdağ, Kırklareli, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Sakarya, Kocaeli, Yalova'da hayatı olumsuz etkileyebilir.

Son dakika haberi: Meteorolojiden 9 il için flaş uyarı Kuvvetli sağanak geliyor

 

Hamamlarda yeni normal dönem başladıCorona virüs tedbirleri kapsamında 'yeni normal' yaşama geçilmesiyle tekrar açılan Antalya'daki hamamlarda, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına özen gösterilirken, tellak ve masözler de maske ve siperlik takarak kese yapıyor.
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