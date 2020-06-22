22.06.2020 - 11:20 | | AA
Son dakika haberi: Meteoroloji'den 9 il için flaş uyarı! Kuvvetli sağanak geliyor
Meteoroloji'den gelen bir son dakika haberine göre, Marmara’nın Güney ve Doğusu ile Trakya’da yerel kuvvetli yağış bekleniyor. Edirne, Kırklareli Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Sakarya, Yalova, Kocaeli kuvvetli ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugün öğle 13:010 saatlerinden akşam 19:00 arası Marmara’nın Güney ve Doğusu ile Trakya’da beklenen yerel ve kuvvetli yağışlar, Edirne, Tekirdağ, Kırklareli, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Sakarya, Kocaeli, Yalova'da hayatı olumsuz etkileyebilir.
çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 9 il için bugün sarı kodlu uyarıda bulundu.
Marmara’nın Güney ve Doğusu ile Trakya’da beklenen yerel ve kuvvetli yağışlar, Edirne, Tekirdağ, Kırklareli, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Sakarya, Kocaeli, Yalova'da hayatı olumsuz etkileyebilir.