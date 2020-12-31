SON DAKİKA Haberi: Milli Piyango Sorgulama (2020 Yılbaşı): İkramiye kazanan numaralar yayınlandı! (Online olarak sonuçları öğrenin)

Milli Piyango sonuçları nereden sorgulanır? sorusunun cevabı gündemde merak ediliyor. Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi gerçekleştirildi. Büyük ikramiyeyi kazanma hayali ile yılbaşı bileti satın alanlar Milli Piyango yılbaşı sonuçları bilet sorgulama ekranını araştırılıyor. 100 milyon TL'lik büyük ikramiyenin yanı sıra 10 milyon TL ve 10 milyon TL'lik ikramiyerler de bulunuyor. 2021 illi Piyango yılbaşı çekiliş sonuçları https://www.milliyet.com.tr/milli-piyango-sonuclari/ adresi üzerinden sorgulanabiliyor.

MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

Milli Piyango yılbaşı çekiliş sonuçları https://www.milliyet.com.tr/milli-piyango-sonuclari/ ekranından sorgulanabiliyor

Milli Piyango Yılbaşı Özel çekilişinde toplamda 563.400.000 TL ikramiye dağıtılacak

Büyük ikramiyenin sahibi olan talihli 100 milyon TL kazanacak. 2 kişiye 10.000.000 TL'lik ikramiye 10 kişiye 1.000.000 TL, 30 kişiye 120.000 TL ikramiye 100 kişiye 10.000 TL, 200 kişiye 5 bin TL, 500 kişiye 1.000 TL, 10 bin kişiye 500 TL, 40 bin kişiye 400 TL, 200 bin kişiye 300 TL, 700 bin kişiye 200 TL, 2 milyon kişiye 100 TL ve 63 kişiye 100 bin TL teselli ikramiye verilece

FLAŞ

DHA: 100 milyon TL'lik Milli Piyango yılbaşı ikramiyesi 9-8-8-4-7-5-7 numaralı bilete çıktı

MİLLİ PİYANGO’DA HANGİ BİLET NE KADAR KAZANIYOR?

Milli Piyango bilet tipleri üçe ayrılır; Tam Bilet, Yarım Bilet ve Çeyrek Bilet. Oynanan ve kazanılan bilet yarım bilet ise ikramiyenin yarısı; çeyrek bilet ise ikramiyenin çeyreği kazanılır.

Kazanan kategoriler çekilişlerde değişkenlik gösteriyor ve Milli Piyango’da iki tane özel kategori bulunuyor. Amorti, son kazanan kategoridir. Birincisi 0-4 arasından ikincisi 5-9 arasından olmak üzere iki basamak çekiliyor. Son basamağı bu iki sayıdan biri olan biletler amorti ikramiyesi kazanıyor!

Teselli kategorisi, en büyük ikramiyeyi kazanan bilet numarasının her basamağındaki numaraya göre bir farklılık gösteren ikramiyedir.



