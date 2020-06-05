Son dakika haberi: MİT'in Kosova'da yakaladığı iki FETÖ'cü hakkında karar çıktı

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Mustafa Erdem ve Yusuf Karabina bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Sanıkların avukatı Özgür Deniz Özsatıcı salonda hazır bulundu.

Duruşma savcısı, önceki celselerde verdiği esasa ilişkin mütalaasını tekrar ettiğini söyledi. Savunması sorulan sanıklar ise haklarındaki suçlamaları reddederek beraatlerini istediler. Mahkeme heyeti, sanık Yusuf Karabina hakkında "Örgüt yöneticisi olmak" suçundan hakkında dava açıldığını ancak suçunun dosyadaki rapor ve delillere göre "örgüt üyeliği" kapsamında kaldığı gerekçesiyle "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezası verdi. Heyet, sanık Mustafa Erdem'i ise "Silahlı terör örgütü yöneticisi olmak" suçundan 15 yıl hapis cezasına çarptırdı. Her iki sanığın tutukluluk hallerinin devamına karar verildi. Sanıkların üzerlerine atılı "casusluk" suçundan ise beraatlerine hükmedildi.