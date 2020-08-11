11.08.2020 - 23:37 | | AA
Son dakika haberi... MSB duyurdu: 2 terörist etkisiz hale getirildi
Gelen son dakika haberine göre; Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde tespit edilen PKK'lı 2 teröristin daha hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Hiçbir şehidimizin kanı yerde kalmadı, kalmayacak. İyi ki varsın Eren. Seni ve tüm şehitlerimizi unutmadık. Allah’tan rahmet diliyoruz." ifadelerine de yer verildi.
Irak kuzeyi Zap bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist daha icra edilen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 11, 2020
Hiçbir şehidimizin kanı yerde kalmadı, kalmayacak! #İyikivarsınEren
Seni ve tüm şehitlerimizi unutmadık! 🇹🇷
Allah’tan rahmet diliyoruz. pic.twitter.com/hUxHBg9F4V