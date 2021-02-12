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12.02.2021 - 10:14 |

Son dakika haberi: Şırnak ve Siirt'te Eren-10 Gabar Operasyonu başlatıldı

İçişleri Bakanlığınca Şırnak-Siirt illerinde Eren-10 Gabar Operasyonu başlatıldı. Operasyonda Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 1.073 personel [(68) operasyonel tim] görev alıyor

Son dakika haberi: Şırnak ve Siirt'te Eren-10 Gabar Operasyonu başlatıldı

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Bölücü terör örgütünü ülke gündeminden tamamen çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla Şırnak ve Siirt illerinde “EREN-10 GABAR” Operasyonu başlatıldı.
 
Operasyonda; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 1.073 personel [(68) operasyonel tim] görev alıyor.
 
Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen 11 Ocak 2021 tarihinde başlatılan Eren Operasyonları kapsamında bugüne kadar toplam 3 terörist etkisiz hale getirilmiş, 58 işbirlikçi yakalanmış, 213 mağara, sığınak ve depo imha edilmiş, çok sayıda silah-mühimmat, gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi.
 
EREN OPERASYONLARI, halkımızın desteği ile İNANÇLI ve KARARLI bir şekilde başarı ile devam ediyor.

Son dakika haberi: Şırnak ve Siirtte Eren-10 Gabar Operasyonu başlatıldı

Son dakika haberi: Şırnak ve Siirtte Eren-10 Gabar Operasyonu başlatıldı

Son dakika haberi: Şırnak ve Siirtte Eren-10 Gabar Operasyonu başlatıldı

İşe gitmek için kaldırımda beklerken, başkasına düzenlenen silahlı saldırıda öldü Ankara'da Ahmet K. ve Soner K'nın, alacak verecek meselesi yüzünden akrabaları Muhittin Kalaycı'ya yönelik gerçekleşen silahlı saldırıda kurşunlardan biri, işe gitmek için kaldırımda bekleyen inşaat işçisi İbrahim Daşcı'ya isabet etti. Olayla alakası olmayan Daşcı hayatını kaybederken, Kalaycı yaralı kurtuldu. Polisin çalışması sonucu kimlikleri tespit edilen şüpheliler operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.
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