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05.07.2020 - 22:57 | | DHA

Son dakika haberi: TEM'de yolcu otobüsü devrildi! 1 kişi hayatını kaybetti

Son dakika haberine göre, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, TEM Otoyolunda çalışmadan dolayı yolun daraldığı yerde bariyere çarpan yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 17 kişi yaralandı.

Kaza saat 21.15 sıralarında, TEM Otoyolu Gebze Tembelova mevkisinde meydana geldi. Ankara yönüne giden Ahmet Beyhan yönetimindeki 34 FA 0269 plakalı yolcu otobüsü, yol çalışması nedeniyle yolun 1 şeridinin daraldığı yerde, iddiaya göre ışıklı uyarı levhası olmaması sebebiyle beton bariyeri göremeyerek çarptı. Çarpmanın etkisiyle lastiği patlayarak devrilen otobüs yaklaşık 70 metre sürüklendi. 

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri, otobüs içerisinde sıkışan yaralıları araçtan çıkardı. Yaralanan 17 yolcu, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kaza sırasında otobüsten yola fırlayan muavin Cengiz Kadirhan Kıyak (19) olay yerinde hayatını kaybetti. 

 

Son dakika haberi: TEMde yolcu otobüsü devrildi 1 kişi hayatını kaybetti

Kaza nedeniyle Ankara yönü trafiğe kapandı. İstanbul yönünde ise sürücülerin kaza yerini izlemesi sebebiyle trafik yoğunluğu oluştu. Kazada ölen muavinin cenazesi morga kaldırıldı. Devrilen otobüsün vinç yardımıyla bulunduğu yerden kaldırılması sonrasında yolda temizlik çalışması yapıldı. Çalışmaların tamamlanmasının ardından yaklaşık 2 saat sonra yol ulaşıma açıldı. 

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

 

 

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