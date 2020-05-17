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17.05.2020 - 14:18 | | DHA

Son dakika haberi: Temizlik görevlisi kaldırım taşları arasındaki izmaritleri elleriyle topladı

Son dakika gelen habere göre; Zeytinburnu'nda temizlik görevlisi Cevat Gençoğlu, kaldırım taşları arasında sıkışan izmaritleri elleriyle topladı. O anlara ait fotoğraf sosyal medyada binlerce kişi tarafından paylaşıldı.

Son dakika haberi: Temizlik görevlisi kaldırım taşları arasındaki izmaritleri elleriyle topladı

Zeytinburnu Belediyesi'nde temizlik görevlisi olarak çalışan 30 yaşındaki Cevat Gençoğlu, kaldırım taşları arasında sıkışan sigara izmaritlerini yere eğilip elleriyle topladı. Evinin balkonundan o anları cep telefonu kamerasıyla kaydeden bir vatandaş sosyal medyada paylaştı. Gençoğlu'nun sigara izmaritlerini topladığı ana ait fotoğraf sosyal medyada binlerce kişi tarafından paylaşıldı.

Sosyal medyada fotoğrafı gören Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, Cevat Gençoğlu'nu telefonla arayarak tebrik etti. Sosyal medya hesabından telefon görüşmesini paylaşan Arısoy "Fotoğrafını sosyal medyada gördüm, çok hoşuma gitti. Yaptığın işi severek yaptığını görmek beni çok mutlu etti. Bir arzun olursa beni ara" dedi.

Cevat Gençoğlu "Yerleri süpürüyordum. Yerde izmaritler vardı. Süpürge ile çıkmadığı için elimle topladım. 10 yıldır bu işi severek yapıyorum." dedi.

Son dakika haberi: Temizlik görevlisi kaldırım taşları arasındaki izmaritleri elleriyle topladı

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